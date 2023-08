Stiri pe aceeasi tema

- Calatorie intrerupta pentru o adolescenta de 15 ani, in Vama Cenad. Ea s-a prezentat pentru formalitați la frontiera, iar in timpul verificarilor polițiștii au descoperit ca era cautata de autoritațile din Germania. Tanara, cu domiciliul in Iași, a fost predata celor de la DGASPC Timiș.

- Urmare a masurilor dispuse minora de 12 ani din Radauți care a disparut de acasa luni, 14 august, pe nume Selena Drehluta a fost identificata astazi de catre un echipaj de poliție tot pe raza municipiului Radauți. Aceasta nu a fost victima vreunei infracțiuni sau act ilicit. The post Minora de 12 ani…

- La data de 4 august a.c., polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Targoviște, au fost sesizați de catre o femei, de 35 de ani, din comuna Dragomirești, cu privire la faptul ca fiica acesteia, in varsta de 16 ani, a plecat de la domiciliu. Din verificarile efectuate, polițiștii au constatat ca minora…

- Cautarile unei minore de 16 ani, din comuna Dragomirești, plecate de la domiciliu, in data de 3 august, au luat sfarșit. Tanara care plecase voluntar de acasa a fost depistata de polițiști, joi, pe raza municipiului Targoviște. Aceasta nu a fost victima niciunei infracțiuni. „La data de 4 august a.c.,…

- Autoritațile din Mangalia sunt in alerta generala dupa ce cadavrul unei fete de 12 ani a fost descoperit intr-un parc din localitate. Trupul victimei va fi transportat la morga in vederea efectuarii necropsiei. Pentru cautarea indiciilor, oamenii legii folosesc și un caine de urma. A fost luat la rand…

- Cautarile disperate cu privire la minora de 14 ani din Moreni au luat sfarșit astazi! Dupa 7 zile de investigații, adolescenta, data disparuta de familie, a fost gasita de polițiști. Potrivit IPJ Dambovița, in urma activitaților desfașurate de polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Moreni, minora…

- A fost alerta, marți, 13 iunie, in satul Picior de Munte, comuna Dragodana! Polițiștii au fost in “focuri” dupa ce o fata de 12 ani, care se afla in plasament, la o femeie de 45, a fugit de la domiciliu. Dupa mai multe ore de cautari, minora a fost depistata de oamenii legii tot pe raza satului Picior…