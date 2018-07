Stiri pe aceeasi tema

O copila in varsta de 17 ani a disparut de la domiciliul din Sacalaz, in 30 iunie. Larisa Gianina Voicu a plecat de acasa in jurl orei 19, iar pana ...

- Politistii au fost sesizati cu privire la disparitia minorei ANDREEA ION, in varsta de 17 ani, din localitatea Castelu, judetul Constanta. La data de 12 iunie a.c., aceasta a plecat de pe raza municipiului Medgidia, judetul Constanta, fara a reveni pana in prezent. Semnalmente: Inaltime 1, 60 m, greutate…

- Polițiștii incearca sa gaseasca un copil care a disparut de la Adapostul de zi și de noapte pentru copiii strazii, din Timișoara, in 5 iunie. Moise Emanuel Daniel are 12 ani, iar ultima data The post Poliția din Timișoara, in alerta. Un minor a disparut de la un adapost al copiilor strazii appeared…

Polițiștii locali au continuat sa aiba in vedere, in cadrul patrularilor efectuate zilnic, problema vehiculelor cu tracțiune animala care circula fara aprobare pe raza municipiului Timișoara.

- O minora in varsta de 16 ani, fugita de acasa, a fost gasita de catre politisti intr-o cafenea. Tanara locuieste in Belcesti, iar politistii au gasit-o in municipiul Iasi. „La data de 20 mai, politistii Sectiei 2 Iasi au depistat o minora de 16 ani, din comuna Belcesti, care la data de 17 mai 2018 a…

- Politistii au identificat, in urma cu putin timp, in Bucuresti, minora de 16 ani, care a plecat de acasa in data de 2 mai a.c. si nu a mai revenit. La data de 5 mai a.c., politistii Sectiei 7 Politie Bucuresti au identificat, pe Soseaua Colentina din capitala, o minora de 16 ani, de cetatenie […] Articolul…

Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Cenad – I.T.P.F. Timisoara au depistat un autoturism marca Audi A6 care era semnalat...

- Apel disperat pentru o eleva de 14 ani care a disparut de aproape o saptamana. Fata a plecat la Timisoara acolo unde invata, dar nu a mai ajuns la scoala. Politistii au dat o acum in urmarire pe eleva si solicita ajutorul oamenilor.Rebeca Sara Cocora, eleva la o scoala din Timisoara, a disparut pe 11…