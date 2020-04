Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii clujeni au nevoie de ajutorul cetațenilor pentru a depista o minora in varsta de 17 de ani, din comuna Cuzdrioara, sat Manașturel, județul Cluj a plecat de la domiciliu, in data de 14 aprilie, insa nu s-a mai intors. "Politia a fost sesizata cu privire la faptul ca, la data…

- Tânara minora a plecat de acasa, din comuna Viișoara, în 1 aprilie și a fost data în urmarire luni, 6 aprilie. Polițiștii au gasit-o luni seara, în jurul orei 19:00, în Câmpia Turzii. Plimbarea a costat-o scump pe adolescenta. Tânara a fost amendata…

- Polițiștii clujeni au nevoie de ajutorul cetațenilor pentru a gasi o minora in varsta de 17 de ani, din comuna Viișoara, județul Cluj, care a plecat de la domiciliu in data de 1 aprilie, insa nu s-a... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Polițiștii clujeni au nevoie de autorul clujenilor pentru a depista o adolescenta de 15 ani, din localitatea Luncani. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- In data de 25.02.2020, in jurul orei 19:10, Poliția Municipiului Hunedoara a fost sesizata de reprezentanta unui centru maternal din municipiul Hunedoara cu privire la faptul ca, la data de 25.02.2020, in intervalul orar 18.00 – 19.00, minora GALAȚAN-BALAN PETRONELA, de 17 ani (foto), a plecat voluntar…

- Politistii ieseni cauta o minora in varsta de 13 ani din municipiul Iasi, care a plecat voluntar de la domiciliul bunicii in data de 7 februarie si nu a mai revenit. "La data de 7 februarie a.c., politistii ieseni au fost sesizati cu privire la faptul ca, la aceeasi data, Florea Francesca-Elena,…

- Polițiștii din Alba au gasit, miercuri, pe raza localitații Unirea, o fata de 15 ani, din județul Cluj, care fusese data disparuta de la domiciliu. Știrea inițiala O minora din comuna Florești a fost data disparuta marți dupa-amiaza și este acum cautata de polițiști. Adolescenta in varsta de 15 ani…

- La data de 03 februarie a.c., polițiștii valceni au fost sesizați de bunicul numitei GRIGORESCU MARIA MAGDALENA, in varsta de 16 ani, din comuna Costești, sat Bistrița, cu privire la faptul ca, in dimineața zilei de 03 februarie a.c. aceasta a plecat voluntar de la domiciliu și nu a revenit. La data…