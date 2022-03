Stiri pe aceeasi tema

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale impreuna cu polițiștii din cadrul Poliției municipiului Reghin efectueaza verificari in vederea depistarii unei minore, in varsta de 15 ani, disparuta de pe raza municipiului Reghin. "In data de 27 martie, in jurul orei 9.00, Horvat Mariana ar fi plecat…

- Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale și cei ai Poliției municipiului Roman continua activitațile de cautare in vederea depistarii numitei NEAGU PETRONELA ELENA, in varsta de 17 de ani, din Roman disparuta la data de 26 martie a.c. „Astazi, 27 martie, in jurul orei 11.30, polițiștii din cadrul…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale si cei ai Politiei municipiului Piatra Neamt fac demersuri pentru depistare unei minore, Vasiliu Larisa Georgiana, in virsta de 14 ani, care a plecat de acasa si nu s-a mai intors. „La data de 26 februarie a.c., in jurul orei 00:10, politistii din cadrul…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale impreuna cu polițiștii din cadrul Poliției municipiului Targu Mureș efectueaza verificari in vederea depistarii unei femei, de 76 de ani, disparuta de pe raza municipiului Targu-Mureș. "In data de 18 februarie, Sighiatrau Maria ar fi plecat din incinta…

- Polițiștii Biroului de Investigații Criminale din cadrul Poliției municipiului Reghin au efectuat trei percheziții domiciliare, intr-un dosar de furt calificat.In aceasta dimineața, oamenii legii au pus in executare trei mandate de percheziție domiciliara, la adrese situate in localitațile Chirileu…

- Doi tineri din Reghin au fost reținuți pentru 24 de ore, de dupa ce polițiștii i-au identificat ca fiind autorii unui furt dintr-un imobil din municipiu, de unde au sustras mai multe unelte. Polițiștii Biroului de Investigații Criminale din cadrul Poliției municipiului Reghin au reținut doi tineri,…

