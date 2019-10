Minoră dipărută dintr-un centru de plasament din Alba "In seara zilei de 30 octombrie, Politia Municipiului Alba Iulia a fost sesizata de reprezentantul unui centru de plasament din municipiu, cu privire la faptul ca, in seara aceleiasi zilei, minora Lacatus Solenta, in varsta de 15 ani, a plecat din centru si nu a mai revenit", se mentioneaza intr-un comunicat transmis Agerpres de catre IPJ Alba. Potrivit sursei citate, imediat dupa semnalarea disparitiei minorei au fost demarate activitatile specifice in vederea depistarii ei, aceasta fiind data in urmarire la nivel national. Semnalmentele fetei fetei Fata are 1,60 metri inaltime… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

