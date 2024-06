Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Caraș-Severin fac joi 13 percheziții in 7 județe intr-un dosar in care se fac cercetari, printre altele, pentru neraportarea in totalitate la ANRM a carbunelui extras fara licența din Caraș-Severin. Polițiștii din…

- Miercuri, 22 mai, in jurul orei 9, Poliția Orașului Petrila a fost sesizata de o femeie din oras in legatura cu faptul ca a fost contactata de concubinul fiicei sale care i-a spus ca tanara, Florentina Ana Podar (foto), in varsta de 20 de ani, a plecat de la domiciliu lor, din municipiul Brad, in […]…

- UPDATE IPJ Buzau anunța ca minora a fost gasita: ,,Din primele date nu au reieșit indicii ca ar fi fost victima vreunei infracțiuni pe timpul plecarii de la domiciliu, insa polițiștii continua verificarile pentru clarificarea situației.” *ȘTIRE INIȚIALA Polițiștii din Buzau au fost sesizați de familia…

- Polițiștii din Buzau au fost sesizați de familia minorei STANCIU MARIA SIDONIA, de 13 ani și 8 luni, din Braesti, județul Buzau, cu privire la faptul ca aceasta a plecat de la domiciliu in seara de 14 mai a.c. și nu a mai revenit. SEMNALMENTE: inaltime 1,50 m, greutate aproximativ 40 de kilograme, fata…

- Fata de 13 ani din Cluj-Napoca data disparuta dupa ce, luni, nu a ajuns acasa de la scoala si cautata de politisti s-a intors la domiciliu. „In cursul serii de 23 aprilie a.c. minora a revenit la domiciliu. Din primele verificari a rezultat ca aceasta nu a fost victima vreunei infractiuni”, a transmis…

- Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Petrila efectueaza cercetari pentru depistarea unei tinere in varsta de 12 ani, data disparuta de familie. „La data de 2 aprilie 2024, in jurul orei 00:55, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Petrila au fost sesizați de catre un barbat, cu privire la faptul…

- ALERTA in Alba: Batrana de 70 de ani, din Coșlariu, data DISPARUTA. A plecat de la acasa și nu s-a mai intors ALERTA in Alba: Batrana de 70 de ani, din Coșlariu, data DISPARUTA. A plecat de la acasa și nu s-a mai intors O femeie de 70 de ani, din Coșlariu, a plecat luni, 1 aprilie, de acasa și nu s-a…