- ■ momentan, aceasta este intr-un centru pentru minori din Piatra Neamt ■ dupa atac chiar ea a cerut ajutor la numarul de urgenta 112 ■ pentru ca nu a putut da amanunte exacte despre locul in care se afla, fortele de ordine au spart usile de la doua apartamente ■ Adolescenta in virsta de 16 […] Articolul…

- Tanara le-a povestit anchetatorilor ca a gasit pe Internet un anunt de angajare in strainatate. Asa s-a intalnit cu barbatul de 41 de ani si a mers cu el, ca sa discute oferta. A ajuns in apartamentul barbatului din Piatra Neamț, iar acolo acesta ar fi incercat sa o violeze. Parinții adolescentei de…

- Mama tinerei de Neamț care l-a ucis pe cel care a vrut sa o violeze vine cu marturisiri șocante. Adolescenta a stat o ora si jumatate cu cadavrul langa ea, in condițiile in care politistii au spart ușa unui alt apartament. In tot acest timp, copila a trecut prin momente de groaza, dupa ce a alertat…

- Potrivit jurnaliștilor de la stiri-neamt.ro, o fata in varsta de 16 ani, care iși cauta un loc de munca, ar fi fost ademenita la locuința unui barbat in varsta de aproximativ 30 de ani. Ajunsa la domiciliul barbatului, se pare ca acesta ar fi incercat sa o violeze. Tanara a incercat sa fuga, dar cum…

- Un tanar de 27 de ani din judetul Bacau a injunghiat-o mortal pe iubita sa, de 21 de ani, cu care avea doua fetite. Apoi a incercat sa isi ia viata. Copila cea mica a vazut toata nenorocirea. De trei saptamani, tanara plecase din casa barbatului si ii spusese ca nu se mai intoarce sub nicio forma. Rudele…

- Crima infioratoare, miercuri, comisa de o femeie cu grave afecțiuni psihice. Aceasta și-a ucis cei doi copii, unul de 4 luni, celalalt de 1 an și 8 luni. Autoarea este in custodia poliției. IPJ Maramureș a fost sesizat prin SNUAU 112 despre faptul ca, o femeie, cu grave afecțiuni psihice, a aplicat…

- Polițiștii din Alba cauta o minora care a plecat dintr-un centru rezidențial din Alba Iulia și nu a mai revenit. Persoanele care pot da informații care sa conduca la identificarea ei sunt rugate sa anunțe cea mai apropiata unitate de poliție sau sa sune la 112. La data de 17 mai 2021, Poliția Municipiului…