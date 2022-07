Stiri pe aceeasi tema

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale cauta o minora, in varsta de 14 ani, disparuta din Tomnatic, județul Timiș. Marti, 19 iulie, TUDOSI CRISTIANA-MARIA ar fi plecat de la domiciliul sau din localitatea Tomnatic, iar pana in prezent nu a mai revenit. Semnalmente: inalțime 1,65 metri, 70…

- Update: Minora in varsta de 13 ani a fost gasita de polițiști in localitatea Costești. Conform Poliției, aceasta nu a fost victima vreunei infracțiuni. Știre inițiala: Polițiștii buzoieni au fost sesizați de catre reprezentanții DGASPC, in data de 25 iunie, in jurul orei 23.00, ca minora Stoican Andreea…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unui barbat in varsta de 35 de ani disparut din Jimbolia, județul Timiș. „In data de 8 iunie, Draguț Marius Petre ar fi plecat de la domiciliul sau din orașul Jimbolia, iar pana in prezent nu a mai revenit.…

- O femeie care era disparuta de cateva zile, din Cluj-Napoca, a fost gasita moarta, in apropierea localitații bihorene Aleșd. ”Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale din cadrul IPJ Cluj, aflandu-se in exercitarea atribuțiilor de serviciu cu privire sesizarea plecarii voluntare din Cluj-Napoca,…

- Polițiștii din Bistrița-Nasaud cauta o tanara de 13 de ani care a plecat la școala și nu a mai revenit in centrul de tip familial. Persoanele care pot da informații care sa conduca la depistarea acesteia sunt rugate sa anunțe cea mai apropiata unitate de poliție sau sa sune la 112. In aceasta dupa-masa,…