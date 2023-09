Minora declarata disparuta din Germania, identificata de politistii de frontiera din PTF Calafat O minora in varsta de 16 ani, cetatean grec, a fost identificata duminica, 3 septembrie 2023, de catre politistii de frontiera din PTF Calafat, in timp ce incerca sa iasa din tara. Minora se afla intr un microbuz care s a prezentat la control in jurul orei 10.00. O minora in varsta de 16 ani, cetatean grec, a fost identificata duminica, 3 septembrie 2023, de catre politistii de frontiera din PTF Calafat, in timp ce incerca sa iasa din tara. Minora se afla intr un microbuz care s a prezentat la c ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un copil de 5 ani care figura in bazele de date ca fiind disparut, alerta introdusa de autoritatile din Germania, a fost identificat de politistii de frontiera de la Cenad, judetul Timis.Copilul urmeaza sa fie trimis in Germania. Pana atunci, minorul a fost incredintat reprezentantilor D.G.A.S.P.C.…

- Un copil de 5 ani care figura in bazele de date ca fiind disparut, alerta introdusa de autoritatile din Germania, a fost gasit de politistii de frontiera de la Cenad, judetul Timis. Copilul a fost predat DGASPC, urmand sa fie transferat in Germania. El calatorea cu o matusa, cetatean sarb. ”In data…

- Un cetatean german de origine turca, in varsta de 50 de ani, este cercetat de autoritatile de frontiera dupa ce a incercat sa introduca in Romania, prin PTF Giurgiu, un minor in varsta de doi ani, ascuns sub bagaje, in portbagajul masinii, potrivit Agerpres."In Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Cenad au identificat, la controlul de frontiera, pe sensul de intrare in tara, o minora cu cetatenie romana, in varsta de 15 ani, care figura in bazele de date ca fiind disparuta, alerta fiind introdusa de autoritatile din Germania.…

- Politistii de frontiera din Calafat si Bors au descoperit in urma controlului de frontiera efectuat asupra unei autoutilitare inmatriculate in Germania si a unui autoturism, cantitatea de peste 14.600 pachete cu tigari. Acestea erau ascunse si nedeclarate, in plafonul autoutilitarei, intr-o masina de…

- Politistii cauta o minora in varsta de 14 ani, din localitatea Parava, a carei disparitie de acasa a fost sesizata de familie, informeaza Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Neamt. “Politistii au fost sesizati cu privire la plecarea voluntara a minorei Grigoriu Floricica Adela, in varsta de 14 ani.…

- In punctul de trecere a frontierei Sculeni, polițiștii de frontiera au depistat un șofer originar din Republica Moldova care a prezentat un permis de conducere polonez cu semne de falsificare. Este vorba de un barbat in varsta de 34 de ani, originar din raionul Florești. Acesta se afla la volanul unui…