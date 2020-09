Stiri pe aceeasi tema

- O fata de 15 ani, din localitatea Botesti, este cautata de politisti dupa ce familia a anuntat disparitia acesteia de acasa, in urma cu doua zile, a declarat, marti, purtatorul de cuvant al IPJ Neamt, Georgiana Mosu. Minora se numeste Gabriela Andreea Iancu, iar duminica seara a plecat de la domiciliu…

- Politistii din Bistrita-Nasaud continua cautarile unei fete de 13 ani care a plecat voluntar de la domiciliu, din localitatea Arcalia, si nu s-a mai intors. "Pana la aceasta data, minora nu a fost gasita, iar politistii de la Serviciul de Investigatii Criminale, impreuna cu celelalte structuri cu atributii…

- Politistii din Bistrița-Nasaud cauta doua surori, de 12 și 16 ani, care au plecat impreuna, voluntar, la data de 15 iulie 2020, de la locuința lor din Bistrița și nu s-au mai intors. Persoanele care dețin informații care sa ajute la gasirea acestora sunt rugate sa anunțe cea mai apropiata unitate de…

- O minora in varsta de 15 de ani, din Cluj-Napoca, județul Cluj, a plecat in mod voluntar de la domiciliu in data de 13 iulie, insa nu s-a mai intors. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Satu Mare cauta o minora, de 13 ani, care a plecat de la domiciliu vineri dupa amiaza si nu a mai revenit, a anuntat sambata, institutia, potrivit Agerpres. "Astazi, 11 iulie a.c., in jurul orei 1.50, politistii din cadrul Inspectoratului…

- Polițiștii clujeni au nevoie de ajutorul cetațenilor pentru a depista o minora in varsta de 14 ani, din comuna Sandulesti, sat Copaceni, județul Cluj, care a plecat de la locuinta sa la data de 1 iulie, insa nu s-a mai intors la domiciliu.”Politia a fost sesizata cu privire la faptul ca, la data de…

- Politistii cauta o minora de 17 ani care ar fi plecat de acasa, sambata, cu banii si cu bijuteriile parintilor, se arata intr-o informare postata, luni, pe site-ul Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Gorj, potrivit Agerpres.Potrivit sursei citate, sambata, politistii din cadrul Sectiei…

- O minora, de 17 ani, din Gorj, este cautata de poliție, dupa ce ar fi plecat de acasa cu bijuterii și banii. Un barbat, de 45 de ani, din comuna Peștișani, a sesizat la finalul saptamanii trecute ca, fiica sa, Bonculescu Roberta Adriana ar fi plecat voluntar, de la domiciliu. Ea a luat din casa suma…