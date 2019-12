Stiri pe aceeasi tema

- In timp ce conducea autoutilitara pe DN 2E din localitatea Clit, comuna Arbore, ajuns in dreptul unei instituții de invațamant, un barbat de 23 de ani din comuna Marginea, a surprins și accidentat ușor un minor de 12 ani din comuna Fratauții Noi, angajat in traversarea regulamentara a drumului public…

- La data de 20 octombrie anul curent minora Puica Daria Maria, in vârsta de 13 ani, a plecat de la locuința mamei sale din satul Babuțiu, comuna Vultureni, județul Cluj și nu a mai revenit la locuința. Nu se cunoaște exact cu ce era îmbracata fata la momentul dispariției. Semnalmentele…

- Orice adult responsabil care este conștient de valoarea bunurilor sale, ințelege importanța instalarii unui sistem de securitate cu camere de supraveghere, deoarece este posibil ca locuința acestuia sa fie o ținta a hoților, care sunt din ce in ce mai mulți și mai periculoși. Totuși, camerele de supraveghere…

- Ziarul Unirea O fetița de 11 ani, DISPARUTA din București, inca negasita, ar putea fi a DOUA VICTIMA a pedofilului olandez O fetița de aceeași varsta cu cea a fetei ucise in Dambovița a disparut din București, imediat dupa sosirea in țara a pedofilului suspectat ca a ucis-o pe micuța gasita ieri ștrangulata.…

- Informație șocanta. O fetița de aceeași varsta cu cea a fetei ucise in Dambovița a disparut din București, imediat dupa sosirea in țara a pedofilului suspectat ca a ucis-o pe micuța gasita ieri ștrangulata. Micuța din București a plecat sa iși cumpere dulciuri, insa nu s-a mai intors acasa."Minora…

- O fetita in varsta de noua ani a decedat in urma unui accident rutier produs, marti dimineata, pe drumul european E58 pe raza comunei Cosula, au declara reprezentanti ai Politiei Rutiere Botosani. Minora se afla intr-un autoturism condus de mama sa, in varsta de 47 de ani, care, intr-o curba periculoasa…