Stiri pe aceeasi tema

- Traficul mijloacelor de transport in comun a fost dat peste cap in zona Sinaia, dupa un accident in care a fost implicat un tramvai și un autoturism. Incidentul a avut loc pe bulevardul Regele Carol I. La locul intervenției se afla echipaje din partea poliției, dar și ambulanțe, respectiv pompieri cu…

- Doua autoturisme au fost implicate intr-un accident rutier, in aceasta dimineața, nu departe de Timișoara. Vina pentru producerea incidentului o poarta o femeie, care nu s-a asigurat cand a schimbat banda. Tot ea a fost ranita și preluata de medicii de pe ambulanța. Accidentul, spun polițiștii, s-a…

- Accident rutier in zona limitrofa a Timișoarei. Doua autoturisme s-au ciocnit in centrul localitații Dudeștii Noi, iar o persoana a fost transportata la spital, pentru a fi supusa investigațiilor medicale. Incidentul a fost produs din pricina unui șofer neatent. Barbatul circula pe Calea Timișoarei,…

- Un autoturism s-a rasturnat pe șosea, iar o persoana a fost transportata la spital, in urma unui accident rutier care a avut loc aproape de Timișoara. Incidentul, spun polițiștii, s-a petrecut din pricina unui șofer care nu a acordat prioritate de trecere. Conducatorul auto vinovat, un barbat in varsta…

- Un autoturism s-a rasturnat pe șosea, iar o persoana a fost transportata la spital, in urma unui accident rutier care a avut loc aproape de Timișoara. Incidentul, spun polițiștii, s-a petrecut din pricina unui șofer care nu a acordat prioritate de trecere. Conducatorul auto vinovat, un barbat in varsta…

- Accident violent petrecut azi-dimineața, la Timișoara. Patru persoane au fost ranite și transportate la spital in urma unui incident in trafic, in care au fost implicate doua autoturisme, pe Calea Aradului. Una dintre persoanele ranite se afla in stare grava, fiind inconștienta. Conform polițiștilor,…

- Un nou accident rutier a avut loc in Calea Șagului, din cauza șoferilor extrem de grabiți, care nu mai pastreaza nici macar distanța necesara in trafic, intre autovehicule. Un barbat a fost transportat la spital in urma tamponului dintre doua autovehicule. Vina pentru producerea accidentului o poarta…

- O femeie a fost transportata la spital, in aceasta seara, in urma unui accident rutier care a avut loc in apropiere de Timișoara. Vina pentru producerea incidentului in trafic o poarta chiar victima, neatenta la marcajul de pe șosea. Accidentul s-a produs in localitatea Sanandrei. Femeia in varsta de…