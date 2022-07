MINORĂ de 17 ani din Runcu, DISPĂRUTĂ! AȚI VAZUT-O! La data de 02 iulie a.c., polițiștii din cadrul Postului de Poliție Runcu au fost sesizați de un barbat, cu privire la faptul ca, in data de 29 iunie a.c., fiica sa SCHEIP ILDIKO-MIHAELA, in varsta de 17 ani, din comuna Runcu, a plecat in mod voluntar, de la domiciliul sau și nu a mai revenit. Facem precizarea ca minora nu este la prima plecare și nu este cunoscuta cu afecțiuni neuropsihice. Semnalmente : inaltime 1,75 m, aproximativ 70 de kg, parul blond, lung, ochii caprui. Nu se cunosc articolele vestimentare purtate de minora in momentul plecarii de la domiciliu. Persoanele care… Citeste articolul mai departe pe realitateavalceana.ro…

Sursa articol: realitateavalceana.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Bailești au fost sesizați vineri seara de un tanar, de 21 de ani, din Bailești, cu privire la faptul ca, in cursul zilei, concubina sa, Gabor Izabella, de 19 ani, cu domiciliul in Rașnov, județul Brașov, a plecat de la imobilul din Bailești, unde locuia fara…

- Marți, 14 iunie, polițiștii Postului de Poliție Satulung au fost sesizați prin plangere de catre un barbat de 42 de ani din Mogosești cu privire la faptul ca in data de 31 mai 2022, in jurul orei 11.00, soția sa, REZMIVEȘ ANDREA, de 37 de ani, a plecat in mod voluntar de la domiciliul sau din satul…

- Polițiștii Sectiei 10 Politie Rurala Poiana Mare au fost sesizați joi, 2 iunie, de un barbat de 36 de ani, din Poiana Mare, cu privire la faptul ca fiica sa, Iordache Stefania Alina, de 15 ani, a plecat voluntar la munca in Franta, impreuna cu un tanar de 20 de ani, din Bailesti, iar din data 10 mai…

- Astazi, 21 aprilie a.c., polițiștii Inspectoratului de Poliție al Județului Maramureș, Serviciul de Investigații Criminale- Biroul Urmariri, au fost sesizați de o femeie, cu privire la faptul ca, fiica sa minora, VARGA RORBERTA de 16 ani, a plecat in mod voluntar de la domiciliul sau din Baia Mare,…

- O minora din Calafat este cautata de polițiști dupa ce a plecat voluntar de la domiciliu și nu a mai revenit. Potrivit IPJ Dolj, in seara zilei de ieri, 15 aprilie, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Calafat au fost sesizați de un barbat de 30 de ani, din Calafat, cu privire la faptul ca, nepoata…

- AȚI VAZUT-O? La data de 05 aprilie a.c., polițiștii Secției 7 Maldarești au fost sesizați de catre o femeie, din comuna Oteșani, județul Valcea cu privire la faptul ca, fiica sa minora, de 14 ani a plecat in mod voluntar de la domiciliu, in noaptea de 04/05.04.2022 și nu s-a mai intors pana in prezent.…

- Polițiștii din Doj cauta un minora din comuna Barca, județul Dolj, care a plecat la scoala si nu a mai revenit. Polițiștii din cadrul Secției 14 Politie Rurala Barca au fost sesizați, in aceasta dupa-amiaza, de o femeie, cu privire la faptul ca, de dimineata, fiica sa, Ceuca Ionela Madalina, a plecat…

- Minora din Bascov, data disparuta de familie este cautata in continuare de polițiști. Astazi, in jurul pranzului, Poliția Argeș anunța ca a fost gasita o minora data disparuta, in Pitești, și ca aceasta nu ar fi victima vreunei infracțiuni. Se pare ca minora identificata nu este cea plecata de la Bascov,…