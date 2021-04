Stiri pe aceeasi tema

- Cadavrul adolescentei a fost gasit joi dupa amiaza de catre politistii din Ploiesti intr-o cladire nelocuita din oras, unde pe vremuri functiona baia publica. Fata fusese data disparuta inca de miercuri de catre mama sa, care stia ca este la intalnire cu prietenul ei.

- O romanca de 49 de ani, care lucra ca ingrijitoare, a fost gasita moarta intr-un canal din Luni, provincia La Spezia, Liguria, Italia. Trupul femeii care plutea deasupra apei a fost observat de trecatori, care au dat alarma. Oamenii legii sosiți la fața locului au descoperit la aproximativ 100 de metri…

- In ziua de 14 martie, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurala Albota au fost sesizați cu privire la faptul ca, in noaptea de sambata spre duminica, NEACȘU GHEORGHIȚA, de 76 de ani, a plecat voluntar de pe raza localitații Albota, fara a mai reveni la domiciliu. Dupa mai bine de o saptamana,…

- In ultima perioada, Iașiul este gazda unor tragedii fara margini. Duminica, o tanara in varsta de 20 de ani a fost gasita spanzurata intr-un dulap. Tanara locuia in chirie, iar cel care i-a gasit trupul neinsuflețit a fost chiar proprietarul apartamentului. S-a luat in calcul varianta sinuciderii, dar…

- O britanica de 62 de ani a fost omorata in bataie de iubitul ei bulgar, cu aproape 40 de ani mai tanar. Crima a avut loc in orașul Veliko Tarnovo iar cadavrul femeii a fost descoperit intr-un hambar. Poliția a stabilit ca arma crimei a fost o cazma, cu care, de altfel, tanarul acuzat de crima ii sapa…

- Familia fetei din Dolj, gasita moarta in baie alaturi de iubitul ei, este sub șoc, dupa ce tanara, care venise din Anglia pentru a-și inmormanta tatal decedat in același fel, și-a dat ultima suflare in același loc in care iși pierduse și parintele, cu doar doua luni in urma.

- O femeie de 77 de ani din municipiul Vaslui a fost gasita decedata, existand suspiciunea ca ea a fost omorata, suspect in acest caz fiind chiar fiul acesteia, au informat reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Vaslui. Un medic de pe ambulanta a gasit femeia decedata in locuinta…

- In ciuda tuturr necazurilor care s-au napustit peste Romania, din pacate, exista oameni care omoara persoane nevinovate, din cauza frustrarilor pe care le au. Un exemplu recent este o crima comisa in Gorj de catre un barbat. O femeie a fost gasita moarta, iar alaturi se afla soțul sau ranit, dar inca…