Minoră de 16 ani, recrutată pentru materiale pornografice; presiuni psihice prin 'uciderea' unui personaj imaginar Un barbat si o femeie din Capitala sunt acuzati de trafic de minori, pornografie infantila, act sexual cu un minor, santaj, violarea vietii private si inducerea in eroare a organelor judiciare, dupa ce ar fi recrutat o fata de 16 ani pentru prostitutie si realizare de materiale pornografice.



Procurorii DIICOT impreuna cu ofiteri de politie judiciara au efectuat, duminica, perchezitii la domiciliile celor doua persoane vizate de aceasta ancheta, de unde au fost ridicate 5 telefoane mobile, 1 laptop, 1 tableta, 1 memory stick, 7 cartele SIM si inscrisuri cu valoare probatorie in cauza,

