- O minora de 15 ani din Baia Mare a plecat de acasa, luni, la primele ore ale dimineții, iar parinții au alertat imediat poliția cand au vazut ca fiica lor nu se mai intoarce acasa. Articolul Baia Mare: Minora disparuta de acasa. A plecat dimineața și nu s-a mai intors apare prima data in Someșeanul.ro…

- Polițiștii maramureșeni cauta o minora in varsta de 15 ani, care a disparut fara urma azi, 19 octombrie, in jurul orei 07:20. Se pare ca aceasta ar fi plecat de la domiciliu sau din Baia Mare, iar pana in acest moment, nu s-a intors. Persoanele care dețin informații care ar putea ajuta la gasirea tinerei…

- Polițiștii maramureșeni cauta o minora in varsta de 15 ani, care a disparut fara urma ieri, 19 octombrie, in jurul orei 07:20. Se pare ca aceasta ar fi plecat de la domiciliu, iar pana in acest moment, nu s-a intors. Persoanele care dețin informații care ar putea ajuta la gasirea tinerei sunt rugate…

- Polițiștii au nevoie de ajutorul clujenilor pentru a depista o minora in varsta de 13 ani, din sat Apahida, care a plecat de la domiciliu in data de 15 octombrie, insa nu s-a mai intors. "Politia a fost sesizata cu privire la faptul ca, la data de 15 octombrie a.c., in jurul orei 07.00, BOB IOANA…

- Polițiștii au nevoie de ajutorul clujenilor pentru a depista o minora in varsta de 15 ani, din satul Bagara, comuna Aghireșu, județul Cluj, a plecat de la locuinta sa, in data de 12 octombrie, insa nu s-a mai intors la domiciliu."Politia a fost sesizata cu privire la faptul ca, la data de 12 octombrie…

- Politistii din Olt cauta o minora, in varsta de 16 ani, care a plecat voluntar de domiciliu, din municipiul Caracal și nu a mai revenit. Persoanele care dețin informații care sa ajute la gasirea acesteia sunt rugate sa anunțe cea mai apropiata unitate de poliție sau sa sune la numarul de urgența 112.…

- Politiștii din cadrul IPJ Botoșani efectueaza verificari in vederea identificarii unei minore care a plecat de la domiciliul sau din orașul Saveni, in noaptea de 30/31 iulie a.c. și nu a mai revenit.