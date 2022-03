Stiri pe aceeasi tema

- Minora de 13 ani, disparuta aseara a fost gasita vie și nevatamata in municipiul Chișinau. Ca urmare a acțiunilor serviciilor teritoriale și specializate ale Poliției, Procuraturii Anenii Noi, minora a fost depistata in mai puțin de 24 de ore.

- UPDATE -1 Tanara a fost gasita in București, in Gara de Nord, sambata seara. Știrea inițiala, mai jos! La data de 11 februarie, Poliția municipiului Cluj-Napoca a fost sesizata cu privire la faptul ca MICAN ADELA ANDREEA, in varsta de 25 de ani, a plecat voluntar in ziua de 11 februarie, in jurul orelor…

- Poliția romana anunța ca, pe data de 9 februarie, in jurul orei 21:30, a fost sesizata rapirea unei minore de 13 ani. Tanara este din localitatea Talmaciu, județul Sibiu. Oamenii legii cer ajutorul cetațenilor, iar oricine are informații despre tanara, sa apeleze la 112. Minora rapita din fața casei…

- UPDATE FOTO| Alerta in Alba: Minora de 13 ani, DISPARUTA de acasa sambata, a fost GASITA de polițiști UPDATE FOTO| Alerta in Alba: Minora de 13 ani, DISPARUTA de acasa sambata, a fost GASITA de polițiști Polițiștii din Alba cauta o minora care a plecat de la domiciliu și nu a mai revenit. Persoanele…

- Nu mai puțin de 24 de percheziții au loc, la aceasta ora, in județul Mureș, la persoane banuite de frauda cu vouchere de vacanța. Prejudiciul in acest dosar se ridica la aproximativ 1 milion de lei, anunța IGPR.„In aceasta dimineața, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Mureș pun…

- Imaginile au fost postate pe internet de catre administratorii hotelului și au starnit revolta.Rezervarea a fost facuta de pe un numar din Marea Britanie, iar autoritațile nu reușesc sa dea de ei, drept urmare exista șanse mari ca proprietarii unitații de cazare sa fie nevoiți sa suporte costul reparațiilor…

- Imaginile au fost postate pe internet de catre administratorii hotelului și au starnit revolta.Rezervarea a fost facuta de pe un numar din Marea Britanie, iar autoritațile nu reușesc sa dea de ei, drept urmare exista șanse mari ca proprietarii unitații de cazare sa fie nevoiți sa suporte costul reparațiilor…