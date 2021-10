Stiri pe aceeasi tema

- Un minor in varsta de 17 ani, din Cluj-Napoca, este cautat de familie și de Poliție, dupa ce a plecat de la domiciliu, in 30 octombrie 2021, și nu s-a mai intors. ”Poliția municipiului Cluj-Napoca... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- O femeie a alertat, in noaptea de miercuri spre joi, Poliția din Valea Calugareasca, referitor la faptul ca nepoata ei, de 16 ani, din localitate, a plecat la școala și nu a mai revenit. Ana Maria Enache, de 16 ani, ar fi plecat la liceu miercuri, pe 22 septembrie, și nu a mai revenit la domiciliu.…

- O minora in varsta de 14 ani, din comuna Camarașu, sat Naoiu, a plecat de la domiciliu, in data de 20 septembrie a.c., fara a se mai intoarce. Politia a fost sesizata la data de 21 septembrie, in... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- O minora in varsta de 12 ani din orasul Dumbraveni, care a plecat de la domiciliu si nu s-a mai intors, a fost data in urmarire, informeaza, luni, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Sibiu. "Politistii sibieni cauta o minora in varsta de 12 ani, care a plecat de la domiciliu intr-o directie necunoscuta,…

- „Politia a fost sesizata cu privire la faptul ca, la data de 8 septembrie, Negrean Marisa Alexandra, de 16 de ani, din municipiul Cluj-Napoca, a plecat de la domiciliu și nu s-a mai întors”, transmite Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Cluj.…

- „O femeie în vârsta de 81 de ani, din municipiul Cluj-Napoca, județul Cluj, a plecat de la domiciliu în data de 8 septembrie, însa nu s-a mai întors. Politia a fost sesizata cu privire la faptul ca, la…

- O adolescenta in varsta de 15 ani a plecat, marți, in jurul orei 15 de acasa și de atunci este de negasit. Familia a anunțat, miercuri, poliția, iar agenții Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii fetei, disparuta din localitatea Obad, județul Timiș. Estera-Ionela…

- Fata de 16 ani, din județul Neamț, care in noaptea de 17 august a injunghiat mortal un barbat de 41 de ani pentru ca a vrut sa o violeze, provine dintr-o familie cunoscuta cu probleme, pe fond de alcoolism. Și ea, și sora ei au renunțat la școala, dar asistentul social din comuna spune ca „fata n-a…