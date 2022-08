Stiri pe aceeasi tema

- Doua persoane au fost ranite, azi noapte, dupa ce mașina in care se aflau a intrat in coliziune cu un alt autoturism la intersecția a doua strazi din Slatina. In noaptea de 27/28 iulie 2022, in jurul orei 01:00, Inspectoratul de Poliție Județean Olt a fost sesizat printr-un apel de urgenta 112 cu privire…

- Inspectoratul de Poliție Județean Olt a fost sesizat, in noaptea de vineri spre sambata, prin apel 112, cu privire la producerea unui eveniment rutier, in comuna Scarișoara. La fața locului, s-au deplasat polițiștii din cadrul Biroului Rutier Caracal. Din primele verificari, polițiștii au constatat…

- Inspectoratul de Poliție Județean Olt a fost sesizat, sambata, 16 iulie, in jurul orei 9.30, prin apel 112, cu privire la producerea unui eveniment rutier pe strada Balșului, din comuna Vulpeni, județul Olt. La fața locului, s-au deplasat polițiștii rutieri din cadrul Poliției Orașului Balș. Din primele…

- Doi bicicliști, ambii din orașul Balș, au fost raniți, astazi, dupa ce au fost acroșați de un autoturism condus de un tanar de 21 de ani. Inspectoratul de Poliție Județean Olt a fost sesizat, astazi, prin apel 112, cu privire la producerea unui eveniment rutier pe strada Gheorghe Vasilescu, din orașul…

- Un accident rutier soldat cu vatamarea corporala a unei persoane s-a produs ieri, 13 iulie, pe DN 18, pe strada Gutinului din orașul Baia Sprie. Polițiștii din oraș au stabilit faptul ca un barbat de 43 de ani din Șurdești, in timp ce se afla la volanul unui autoturism pe strada Gutinului, condus din…

- Un barbat, de 47 de ani, din Bailești, aflat la volanul unui autotrism care circula vineri dupa-amiaza, pe strada Brestei, la intersectie cu strada Oborului, din Craiova, a accidentat o fetița de zece ani, din Balș, județul Olt. Fetița a fost transportata la spital, pentru acordarea de ingrijiri medicale,…

- O femeie de 74 de ani, din Slatina, a fost ranita, in aceasta dimineața, de un motociclist pe strada Ionașcu, din municipiu.Inspectoratul de Poliție Județean Olt a fost sesizat, prin apel 112, cu privire la producerea evenimentului rutier.La fața locului, s-au deplasat polițiștii din cadrul Biroului…

