Stiri pe aceeasi tema

- Politistii Serviciului de Investigații Criminale cauta un baiat, in varsta de 13 ani, disparut din Timișoara. In 3 august, polițiștii au fost sesizați cu privire la faptul ca Maistor Octavian Iulian a plecat de la domiciliul sau in urma cu aproximativ o luna și jumatate și nu a mai revenit pana in…

- A fost gasita minora de 13 ani, din Arcalia, cautata la nivel național de polițiști. Copila a fost plecata in județul Cluj, la un tanar cu care a locuit. In aceasta dupa-masa, cu ocazia activitaților desfașurate, polițiștii Postului de Poliție Transporturi Feroviare Sarațel au depistat-o in halta de…

- O fetița de 12 ani din Timișoara a fost data disparuta de familie, dupa ce ieri a plecat de acasa și nu s-a mai intors. Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari. Emilia-Catalina Danila ar fi plecat voluntar de la domiciliul din Timișoara, unde locuiește cu parinții, ieri,…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unui barbat de 48 de ani, disparut de pe raza municipiului Lugoj, judetul Timis. La data de 18 iunie a.c., UNGER LADISLAU-CORNEL ar fi plecat de la locuinta sa din municipiul Lugoj, strada Cotul Mic, judetul…

- Politistii Serviciului de Investigații Criminale au fost sesizați, astazi, despre disparitia unei femei, de 77 de ani, din municipiul Timișoara. Purza Mariea ar fi plecat de la domiciliul sau din municipiul Timișoara, strada Harniciei, iar pana in prezent nu a mai revenit. Semnalmente: inalțime 1.60…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unei minore, de 15 ani, disparuta de pe raza localitații Periam, judetul Timis. In data de 23 mai a.c., TRIFOI ANA-MARIA ar fi plecat de la domiciliul sau de pe strada Freziei din localitatea Periam, judetul…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unei minore, de 15 ani, disparuta de pe raza localitații Periam, judetul Timis. „In data de 23 mai a.c., Trifoi Ana-Maria ar fi plecat de la domiciliul sau de pe strada Freziei din localitatea Periam, judetul…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unei minore, de 15 ani, disparuta de pe raza localitații... The post Fata de 15 ani, disparuta in judetul Timis. Se cere ajutor pentru gasirea ei appeared first on Renasterea banateana .