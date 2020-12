Stiri pe aceeasi tema

- O minora in varsta de 13 ani, din comuna Sandulești, localitatea Copaceni, a plecat de acasa in data de 5 decembrie, insa nu s-a mai intors. Articolul Copila, de 13 ani, disparuta fara urma. Sunați la 112 daca ați vazut-o apare prima data in Someșeanul.ro .

- Ziarul Unirea Ați vazut-o? O minora de 13 ani, din județul Cluj, este cautata de familie și polițiști dupa ce nu s-a mai intors acasa Polițiștii din Cluj sunt in cautarea unei minore in varsta de 13 ani. Fata ar fi plecat in mod voluntar de la domiciliul sau și nu s-a mai intors. O minora in varsta…

- Polițiștii clujeni au nevoie de ajutorul cetațenilor pentru a depista o minora in varsta de 13 ani, din localitatea Sandulești, comuna Copaceni, care a plecat de la domiciliu in data de 5 decembrie a.c., insa nu s-a mai intors."Politia a fost sesizata cu privire la faptul ca,…

- O fata, de 17 ani, din Tismana, Gorj, este cautata de poliție, dupa ce ieri a disparut de acasa. Polițiști din cadrul Politiei Orasului Tismana au fost sesizați prin apelul 112 de catre un barbat, de 39 de ani, din orașul Tismana, cu privire la faptul ca fiica sa, Marin Diana-Marcela(foto), de 17 ani,…

- O minora in varsta de 16 ani, din municipiul Turda, județul Cluj, a plecat de la domiciliu in data de 26 octombrie a.c., insa nu s-a mai intors. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- O minora in varsta de 15 ani din Cosntanța a disparut de acasa, iar familia o cauta disperata! Madalina a plecat in cursul zilei de sambata și este de negasit, iar parinții nu știu nimic de ea.

- Poliția Municipiului Brașov – Biroul de Investigații Criminale a fost sesizata, la data de 13 septembrie 2020, de catre mama unui fete, in varsta de 13 ani din municipiul Brașov, județul Brașov, cu privire la faptul ca fiica sa a plecat de la domiciliu la data de 11 septembrie 2020, in jurul orei 12.30,…