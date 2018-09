Stiri pe aceeasi tema

- Vineri, 7 septembrie 2018, in jurul orei 20.30, Politia Municipiului Sebes a fost sesizata, prin 112, de catre o femeie din comuna Spring, cu privire la faptul ca fiica sa, in varsta de 17 ani, nu s-a mai intors acasa. In urma investigatiilor efectuate de politistii Sectiei 7 Politie Rurala Sebes cu…

- O adolescenta de 16 ani, din localitatea clujeana Nadașu, a fost data in urmarire naționala, dupa ce, in data de 16 august a.c., a disparut de acasa. Dupa patru zile, tanara a fost gasita in localitatea Dumbrava, din județul Timiș, unde s-a refugiat impreuna cu iubitul sau. Minora a…

- Polițiștii clujeni solicita ajutorul cetațenilor pentru a depista o adolescenta de 15 ani, disparuta de acasa de 10 zile. „Politia a fost sesizata cu privire la faptul ca la data de 3 august a.c., in jurul orei 21.00, ORZAC MARIA-ELENA, de 15 ani, a plecat voluntar de la adresa de reședința, din Florești,…

- Andreea Daniela Sopanda, minora de 13 ani din Targu-Jiu, care a disparut de acasa in urma cu trei zile, a fost gasita miercuri. Polițiștii au descoperit-o pe o strada din Rovinari. Aceasta s-a intors acasa, in siguranța. „Minora de 13 ani data disparuta a fost identificata​ de polițiști…

- Inspectoratul Județean de Poliție Prahova cauta o minora de 13 de ani, care a plecat voluntar de la domiciliul din Calugareni și nu a mai revenit. Minora se numește Mocanu Viorica Larisa Alina și are 13 de ani. Aceasta a plecat voluntar de la domiciliu și nu a mai revenit. Au fost demarate, imediat,…

- Politisti din cadrul Sectiei 6 Politie Rurala Targu-Carbunesti au identificat-o, pe raza comunei Prigoria, pe Diaconu Andreea Denisa, de 14 ani, din localitate, care, in urma cu doua zile, a plecat in mod voluntar de la domiciliu și nu a ...

- O fata de 17 ani a disparut de acasa, dintr-o localitate din Timișoara. Tanara a fost vazuta ultima oara in urma cu doua zile, pe 30 iunie. Larisa Geanina Voicu este din localitatea Sacalaz iar la momentul dispariției purta o rochița de culoare neagra și o pereche de sandale. Polițiștii de la Investigații…

- Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Giurgiu desfașoara activitați specifice de cautare și investigare in vederea depistarii unei minore de 13 ani, care in ziua de 18 iunie a.c., a plecat de la domiciliul din municipiul Giurgiu, județul Giurgiu. La data de 20 iunie a.c., polițiștii…