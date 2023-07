Stiri pe aceeasi tema

- Politia Municipiului Deva cauta o adolescenta in varsta de 17 ani care a plecat de la adresa de domiciliu in data de 8 iulie. Tatal acesteia a anuntat autoritatile astazi la ora 13 despre disparitia fetei. GACIU LACRAMIOARA GEORGETA a plecat din data de 8 iulie 2023 de la adresa de domiciliu și nu s-a…

- Un incendiu a izbucnit la o anexa gospodareasca din localitatea Gurba, judetul Arad. Pompierii din Ineu au intervenit si incearca sa salveze casa invecinata. Pompierii militari ai Detașamentului Ineu au intervenit cu doua autospeciale de stingere cu apa și spuma și o ambulanța SMURD. Incendiul se manifesta…

- Ieri, 10 iulie, ora 14.53, polițiștii Secției 6 Poliție Rurala Nanești au fost sesizați prin SNUAU 112 de catre o femeie din mediul rural cu privire la faptul ca fiica sa, in varsta de 14 ani, a plecat de la domiciliu in jurul orei 06.30, fara a comunica unde pleaca sau impreuna cu cine și […] Articolul…

- O masina a fost lovita de tren astazi, la trecerea de cale ferata de pe strada Botani, din comuna Banita, judetul Hunedoara. Cei doi pasageri au iesit constienti din autovehicul. La fata locului au intervenit pompierii Detasamentului Petrosani precum si un echipaj de ambulanta – SAJ. UPDATE Soferul,…

- Peste o suta de gospodarii au fost inundate și 42 de persoane au fost evacuate, in judetul Hunedoara, noaptea trecuta, in urma inundațiilor cauzate de aversele torențiale care au produs viituri puternice in satele Rișculița, Rișca și Baldovin, din comuna Baia de Criș. Salvatorii intervin in continuare…

- O viitura a inundat doua sate din județul Arad, in urma viiturii și a torenților din Bazinul Hidrografic „Criș Alb”. Salvatorii incearca sa traverseze cursul de apa pe jos pentru a ajunge la oameni. In judetul Hunedoara patru sate sunt izolate. In urma fenomenelor meteorologice periculoase cod portocaliu…

- Update: Minora in varsta de 15 ani a fost gasita in municipiul Ploiești. Nu a fost victima vreunei infracțiuni. La data de 2 iunie a.c., in jurul orei 13.00, polițiștii din cadrul Poliției orașului Slanic au fost sesizați de catre o femeie cu privire la faptul ca, fiica sa, ALEXE ELENA TEODORA ALEXANDRA,…

- O femeie din Gostavatu a fost data disparuta. Femeia de 35 ani a plecat voluntar de la domiciliu și nu a mai revenit. Pe 24 mai, in jurul orei 13.00, polițiștii Postului de Poliție Gostavațu au fost sesizați, prin plangere scrisa, de catre un barbat, de 45 de ani, ca BANICA MIHAELA LILIANA, de 35 de…