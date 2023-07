Stiri pe aceeasi tema

- O fata de 13 ani este cautata de polițiști dupa ce a plecat marți, 18 iulie, de la locuința sa din Sectorul 4 al Capitalei și nu s-a mai intors. „La data de 18 iulie, Politia Capitalei a fost sesizata și solicita sprijin in vederea depistarii unei minore care, la aceeași data, a plecat de la adresa…

- Este cod galben de ploi in 11 județe din centrul și nord-vestul țarii, iar in restul țarii este cod portocaliu de canicula și disconfort termic accentuat. potrivit avertizarilor Administrației Nașionale de Meteorologie (ANM), scrie Mediafax.Potrvit ANM, de luni, de la ora 15:00 pana marți la ora…

- Pompierii din Deva au intervenit de urgenta in aceasta seara la o gospodarie din Boholt, judetul Hunedoara, unde o anexa a fost cuprinsa de foc si incendiul ameninta sa se propage si la alte cladiri. Doua autospeciale de stingere cu apa si spuma și un echipaj SMURD au sosit la fata locului, unde incendiul…

- Prima saptamana din a doua luna de vara va aduce in estul țarii temperaturi medii ușor mai ridicate decat cele normale pentru aceasta perioada. In restul lunii, valorile termice vor fi apropiate de cele obișnuite pentru iulie, potrivit estimarilor facute de Administrația Naționala de Meteorologie (ANM)…

- Meteorologii avertizeaza ca sambata vor fi ploi torențiale in 10 județe ale Romaniei. Ei au emis un cod portocaliu de averse. De asemenea, a fost instituit cod galben de instabilitate atmosferica in mai multe zone din centrul și sudul țarii. Codul portocaliu este valabil sambata, in intervalul orar…

- Doi barbati cu cagule au jefuit o sala de jocuri de noroc din orasul aradean Chisineu-Cris, sub amenintarea unui obiect ce pare a fi un pistol, conform imaginilor inregistrate de sistemul de supraveghere si declaratiilor martorilor, suspectii fugind cu suma de 7.500 de lei. Atacul a avut loc duminica,…

- Politistii Biroului Investigatii Criminale Deva au identificat, in urma activitatilor investigative, patru barbati din judetul Mehedinti, cu varste cuprinse intre 21 si 42 de ani, banuiți de comiterea unor infractiuni de furt de autoturisme. „Ultima infractiune de acest gen a fost reclamata politistilor…

- Doi motociclisti au fost raniți dupa accidente petrecute vineri seara pe sosele din vestul țarii, la Timisoara si pe DN66, intre Hațeg si Petrosani. „Un barbat in varsta de 38 de ani a condus un autoturism pe Calea Martirilor din municipiul Timișoara, dinspre localitatea Giroc spre bulevardul Liviu…