Minoră dată dispărută în Franţa de circa şase luni, identificată în Râmnic Potrivit sursei citate, fata figura in Franta ca minor disparut din luna iunie a acestui an, dupa ce a plecat de acolo fara sa le spuna parintilor, acestia fiind cei care au anuntat autoritatile franceze. 'Tanara de 17 ani figureaza ca minor disparut, alerta introdusa de catre autoritatile franceze. In fapt aceasta a plecat din Franta fara acordul parintilor, acestia anuntand autoritatile. Momentan tanara locuieste impreuna cu rudele acesteia, iar pe perioada plecarii aceasta nu a fost victima nici unei infractiuni', a precizat purtatorul de cuvant al IPJ Valcea, Catalin Udrea. Tot… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

