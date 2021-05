Minoră CONDAMNATĂ pentru apel fals la 112 O minora in varsta de 14 ani, din Zalau, care a mobilizat zeci de polițiști cu un apel fals, a fost trimisa in judecata. Tanara a fost acuzata ca a indus in eroare autoritatile, iar judecatorii au decis condamnarea fetei, relateaza Realitatea PLUS. Judecatoria Zalau a decis condamnarea fetei cu masura educativa a asistarii zilnice. Apelul care a pus pe jar poliția din Zalau a fost dat in martie, anul trecut, puțin dupa ora 19:00. Adolescenta de doar 14 ani a sunat la 112 „de plictiseala”, dupa cum chiar ea a marturisit ulterior, susținand ca este sechestrata de un barbat necunoscut, care a violat-o.… Citeste articolul mai departe pe ziarulclujean.ro…

Sursa articol si foto: ziarulclujean.ro

