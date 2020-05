Judecatoria Calafat a dispus, saptamana trecuta, arestarea la domiciliu a unei minore de 15 ani. Aceasta este acuzata ca a forat suma de 100.000 de lei din casa unei batrane de 84 de ani, din Calafat. Polițiștii doljeni spun ca furtul a fost comis de minora de 15 ani in cursul zilei de 25 aprilie. Minora, care locuiește in apropiere, a intrat in locuința femeii de 84 de ani cu o cheie pe care o furase cu cateva zile in urma. ”Din cercetarile efectuate, politistii au stabilit ca minora de 15 ani ar fi patruns, la data de 25 aprilie, in locuinta unei femei de 84 de ani, din Calafat. A folosito cheie…