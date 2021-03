Minoră aflată pe bicicletă, acroșată de o mașină. Vehiculul a mai făcut o victimă O minora aflata pe bicicleta a fost acroșata de o mașina. Din impact, autovehiculul a mai facut o victima. Accidentul rutier a avut loc, astazi, in comuna Laloșu, sat Portareși, din județul Valcea. Potrivit IPJ Valcea, incidentul s-a produs pe drumul județean 644 A și s-a soldat cu ranirea a doua persoane. „Din primele date se pare ca o minora de 10 ani s-a anagajat in traversarea drumului, pe bicicleta, prin loc nemarcat, fiind acroșata de un autoturism“, susțin polițiștii. Din impact, mașina a ajuns pe marginea drumului, unde a lovit porțile unui imobil și pe proprietarul casei, aflat in imediata… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

