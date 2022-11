Minoră accidentată de un autoturism în Oncești Miercuri, 16 noiembrie, la ora 07.30, polițiștii Secției 5 Poliție Rurala Ocna Șugatag au fost sesizați cu privire la faptul ca pe D.J. 186, in fața Școlii Ginmaziale Oncești s-a produs un accident rutier cu victima. Deplasați la fața locului, polițiștii au constatat faptul ca un autoturism condus dinspre Barsana inspre Sighetu Marmației, de un barbat de 45 de ani din Bogdan Voda, a surprins și accidentat o minora de 13 ani din Oncești, care se afla angajata in traversarea parții carosabile in calitate de pieton. In urma accidentului rutier a rezultat vatamarea corporala a minorei motiv pentru… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

Sursa articol si foto: ziarmm.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Azi, 16 noiembrie, la ora 07.30, polițiștii Secției 5 Poliție Rurala Ocna Șugatag, au fost sesizați cu privire la faptul ca pe D.J. 186, in fața Școlii Ginmaziale Oncești s-a produs un accident rutier cu victima. Deplasați la fața locului, polițiștii au constatat faptul ca un autoturism condus dinspre…

- Miercuri, 16 noiembrie, la ora 07.30, polițiștii Secției 5 Poliție Rurala Ocna Șugatag, au fost sesizați cu privire la faptul ca pe D.J. 186, in fața Școlii Ginmaziale Oncești s-a produs un accident rutier cu victima. Deplasați la fața locului, polițiștii au constatat faptul ca un autoturism condus…

- Miercuri, 9 noiembrie, la ora 18.41, polițiștii din Ocna Șugatag au fost sesizați cu privire la faptul ca in localitatea Oncești s-a produs un accident cu victima. Deplasați la fața locului, polițiștii au identificat o femeie de 48 de ani din Vadu Izei, care ar fi condus un autoturism pe D.J. 186 dinspre…

- Duminica, 6 noiembrie, la ora 14:38, polițiștii Secției 5 Poliție Rurala Ocna Șugatag au fost sesizați prin S.N.U.A.U.112 despre faptul ca pe D.J. 109 F, la intrare in localitatea Ocna Șugatag, a avut loc un accident rutier cu victime. ”Deplasați la fața locului, polițiștii au constatat faptul ca un…

- Miercuri, la ora 19.00, polițiștii din Targu Lapuș au intervenit la un accident rutier produs pe raza localitații Damacușeni. Deplasați la fața locului, polițiștii au constatat faptul ca accidentul s-a soldat doar cu pagube materiale, iar la volanul autoturismului a fost identificat un barbat de 32…

- La un alt accident rutier au intervenit polițiștii Secției 5 Ocna Șugatag miercuri, in jurul orei 16.00, semnalat prin apel 112. In urma deplasarii la fața locului, polițiștii au constatat faptul ca doua autoturisme au intrat in coliziune, fiind conduse de doi barbați de 25 și 58 de ani din județul…

- Luni, 10 octombrie, polițiștii Secției 6 Sarasau au fost sesizați in jurul orei 18.00, prin apel 112 despre faptul ca, pe D.N. 18 a avut loc un accident rutier soldat cu victime. In urma deplasarii la fața locului, polițiștii au constatat faptul ca un barbat de 57 de ani din Sighetu Marmației a condus…

- Joi, 22 septembrie, la ora 19.11, polițiștii Secției 5 Ocna Șugatag au fost sesizați cu privire la faptul ca in localitatea Cornești s-a produs un accident rutier soldat cu o victima. Deplasați la fața locului, polițiștii au constatat faptul ca un autoturism condus spre Ferești, de catre un barbat de…