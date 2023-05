Stiri pe aceeasi tema

- Este alerta incunde a avut loc un atac cu arma alba, iar autorul este de negasit. Polițiștii cauta un barbat de 40 de ani care ieri și-a ranit o ruda cu o maceta. Cei doi s-au intalnit in trafic și la scurt timp au intrat in conflict.

- Accident rutier cu putin timp in urma in Baia Mare, la intersectia strazilor Industriei si Bujorului. Potrivit primelor informatii, doua masini au intrat in coliziune, una rasturnandu-se, patru victime. La fata locului s-au deplasat mai multe echipaje de interventie. La locul accidentului Intervin echipaje…

- Un copil de doi ani din Galati, a fost accidentat dupa ce, lasat nesupravegheat, a plecat singur pe strada. Micuțul a fost lovit de un autoturism caruia i-a ieșit in fața, informeaza IPJ Galati, citat de Agerpres. Politistii au fost anuntati miercuri prin 112 ca pe strada Laminoristilor din Galati a…

- Un barbat a fost atacat de un urs intr o padure din comuna Nucsoara, judetul Arges. Pentru acordarea primului ajutor calificat, la fata locului intervine un echipaj SMURD de la Detasamentul de Pompieri Curtea de Arges.Potrivit ISU Arges, de asemenea, a fost transmis si mesaj Ro Alert pentru luarea masurilor…

- Barbat atacat de un urs intr-o padure din comuna Nucșoara. Pentru acordarea primului ajutor calificat, intervine un echipaj SMURD de la Detașamentul de Pompieri Curtea de Argeș. De asemenea, a fost transmis și mesaj Ro-Alert pentru luarea masurilor de protecție a cetațenilor din zona respectiva.

- INCENDIU la Aiud. Au luat foc deșeuri menajere, in interiorul unei cladiri dezafectate. Pompierii intervin cu doua autospeciale Un incendiu a izbucnit miercuri dimineața in municipiul Aiud. Au luat foc deșeuri menajere, in interiorul unei cladiri dezafectate aflata pe strada Transilvaniei. Potrivit…

- Ieri, 20 februarie a.c., la ora 12.45, polițiștii Biroului Rutier Baia Mare au fost sesizați despre producerea unui eveniment rutier pe D.C. 68, in localitatea Bozanta Mica. In urma deplasarii la fața locului, polițiștii au constatat faptul ca un barbat de 43 de ani din Baia Mare, aflat la volanul unui…

- Accident pe strada Smeurei din Pitești Doua echipaje de pompieri cu o autospeciala de intervenție la incendii și o ambulanța SMURD de prim ajutor calificat, alaturi de un echipaj al Serviciului de Ambulanța Județean cu o ambulanța, au intervenit pe strada Smeurei din municipiul Pitești in cazul unui…