- La data de 27 martie 2021, polițiștii de siguranța publica din Sebeș l-au depistat pe un tanar de 16 ani, din Sebeș, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Padurenilor din Sebeș, fara sa dețina permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. Fața de conducatorul auto, cercetarile sunt…

- Un barbat, de 49 de ani, care nu are permis de conducere și care se afla la volanul unei mașini cu numere false, a lovit vineri seara zece autoturisme parcate pe o strada din Constanța, informeaza digi24 . Potrivit IPJ Constanța, polițiștii au fost sesizați vineri seara cu privire la producerea unui…

- Joi, 18 februarie 2021, intre orele 10:00 – 14:00, politistii compartimentului rutier din cadrul Politiei orasului Abrud, impreuna cu polițiștii din Bucium, au efectuat o actiune pentru impunerea unui climat de disciplina in randul participanților la trafic și depistarea celor care nu respecta regimul…

- Un barbat in varsta de 49 de ani, care era urmarit international in baza unui mandat emis de autoritatile din Germania, a fost retinut de politistii de frontiera din Albita, informeaza miercuri Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera (ITPF) Iasi. Potrivit sursei citate, barbatul, care are…

- Un tanar din comuna Horea este cercetat penal pentru cumul de infracțiuni rutiere. A fost prins in trafic, baut, fara permis, la volanul unei mașini cu numere de inmatriculare provizorii expirate. Potrivit IPJ Alba, sambata, in jurul orei 18.30, polițiștii rutieri din Campeni, in timp ce acționau impreuna…

- La data de 28 ianuarie a.c., polițiștii rutieri din cadrul Poliției municipiului Campia-Turzii au depistat un tanar in varsta de 19 ani, din municipiul Turda, care se deplasa la volanul unui... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Sâmbata, 23 ianuarie, polițiștii huedineni au depistat un tânar de 27 de ani, din Negreni, în timp ce conducea pe DN1 E60, fara a deține permis de conducere. Tânarul beat și fara permis conducea o mașina neînmatriculata…

- *Nu avea nici permis de conducere, era și baut! Astazi, procurorii prahoveni au dispus masura controlului judiciar pentru un șofer care nu a oprit la semnalizarea unui agent rutier in Blejoi. In plus, se pare ca acesta se afla la volan și sub influența alcoolului. Detaliat, reprezentanții IPJ Prahova…