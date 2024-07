Stiri pe aceeasi tema

- Trei persoane, printre care și un minor, au fost grav ranite și transportate la spital in urma unui grav accident rutier care s-a produs astazi, in jurul orei 9.00, pe DN 7, in localitatea Vețel. Sosite de urgența la locul impactului, echipajele de pompieri din Deva și Ilia au constatat ca accidentul…

- Joi, la ora 6.40, Poliția Municipiului Deva a fost sesizata de o femeie din municipiul Deva, cu privire la faptul ca miercuri, de la ora 23.00, fiica ei, Miruna Daria Maier (foto), in varsta de 16 ani, nu a mai ajuns acasa. Adolescenta incheiase programul de lucru la restaurantul la care e angajata…

- Un copil in varsta de 15 ani este in stare grava dupa ce a cazut de pe o mașina aflata in mers, in zona parcului Bradet, din Petroșani, județul Hunedoara. Doi copii erau pe capota unei mașini conduse de tanarul in varsta de 18 ani. Poliția din Petroșani a fost sesizata sambata dimineața, in jurul […]…

- Pompierii au avut mai multe interventii in noaptea de sambata spre duminica, in judetul Satu Mare, fiind transmis mesaj RO-ALERT de cod rosu pentru furtuna, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU).

- O locomotiva a luat foc vineri dimineața langa stația Petroșani. Vehiculul nu era in mișcare. La fața locului au fost trimise mai multe echipaje de pompieri. Pompierii de la ISU Hunedoara au fost anunțați ca un incendiu a izbucnit intr-o locomotiva garata langa stația Petroșani. La fața locului, ei…

- Politistii hunedoreni nu au avut simtul umorului atat de dezvoltat dupa ce un minor din Petrila a apelat telefonic, la intamplare, un barbat pe care l-a intrebat de un numar al Protectiei Copilului deoarece ar fi agresat fizic de tatal sau. „La data de 06 iunie 2024, in jurul orei 22:00, Poliția Municipiului…

- Alarma duminica pentru pompierii militari din Deva, care au intervenit, in aceasta dupa amiaza, pentru localizarea și stingerea unui incendiu care s-a produs, inițial, la o anexa gospodareasca a unei proprietați din satul Almașu Sec, comuna Carjiți, din judetul Hunedoara. Ulterior flacarile s-au extins…