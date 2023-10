Stiri pe aceeasi tema

- Luni, 23 octombrie, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale au fost sesizați de catre o femeie de 39 de ani din Baia Mare cu privire la faptul ca din data de 19 octombrie nu mai știe nimic de soțul sau, Ciobanu Vasile de 41 de ani, iar telefonul acestuia este inchis din aceeași zi. ”Semnalmente:…

- Luni, 23 octombrie a.c., polițiștii Serviciului de Investigații Criminale au fost sesizați de catre o femeie de 39 de ani din Baia Mare, cu privire la faptul ca, din data de 19.10.2023, nu mai știe nimic de soțul sau, CIOBANU VASILE de 41 de ani, iar telefonul acestuia este inchis din aceeași zi. Semnalmente:…

- La data de 13 octombrie a.c., polițiștii Serviciului de Investigații Criminale au fost sesizați de o femeie de 65 de ani din Baia Mare cu privire la faptul ca fiica sa, HERȚA IOANA MARIA, de 41 de ani, a plecat voluntar de la domiciliu in data de 12 octombrie a.c., jurul orei 14.00 și nu […] Source

- Ancheta a polițiștilor de la Serviciul de Investigații Criminale in cazul unei fete de 12 ani, la Timișoara. Oamenii legii au intrat in alerta dupa ce au fost anunțați ca minora a plecat de acasa in noaptea de duminica spre luni și a disparut. Cine poate oferi informații despre locul in care se afla…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale o cauta pe Petronela Oancea, in varsta de 13 ani. Eleva nu a mai revenit ieri acasa dupa ce a incheiat cursurile la scoala. „In data de 18 septembrie a.c., in jurul orei 07:00, OANCEA PETRONELA-ANDREEA a plecat la școala, pe strada Școlii, din municipiul…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unei minore, in varsta de 13 ani, disparuta din Timișoara. In data de 18 septembrie,... The post Minora din Timișoara, data disparuta. Nu s-a mai intors acasa de la școala appeared first on Special Arad · ultimele…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unui barbat in varsta de 69 ani, disparut din Timișoara. „In data de 1 septembrie a.c., in jurul orei 10:00, Talasman Ion ar fi plecat voluntar de la domiciliu, strada Adam Mickiewicz din Timisoara, intr-o direcție…

- Cautari ale polițiștilor de la Serviciul de Investigații Criminale in cazul unei tinere de 27 de ani, la Timișoara. Oamenii legii au intrat in alerta dupa ce aceasta a plecat de acasa și a disparut. Cine are informații cu privire la locul in care se afla este rugat sa sune la 112.