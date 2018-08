Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de investigatii criminale din Sebes l-au identificat pe un tanar de 14 ani, din municipiul Sebes, ca persoana banuita de comiterea unui furt dintr-o societate comerciala de pe raza municipiului Sebes. Se pare ca, in data de 16 mai 2018, tanarul ar fi patruns, prin efractie, intr-o societate…

- Județul Alba se afla sub avertizare cod portocaliu de inundații, duminica la pranz, fiind semnalate averse de ploaie care vor cumula 35-40 l/mp,frecvente descarcari electrice, intensificari ale vantului și grindina de dimensiuni mici Zonele vizate din Alba sunt: Alba Iulia, Sebeș, Zlatna, Campeni,…

- Polițiștii din Timiș suspecteaza ca un tanar de 18 ani este autorul incidentului petrecut joi la sediul PSD Timiș, cand mai multe sticle incendiare au explodat in fața cladirii de pe malul Begai din Timișoara. Tanarul este cercetat de polițiști in stare de libertate. Oamenii legii spun ca au analizat…

- Ieri, 24 mai 2018, in jurul orei 13.00, politistii de ordine publica din Sebes, in timp ce actionau pe strada Aleea Lac din municipiu, l-au depistat pe un tanar de 24 de ani, din Sebes, in timp ce conducea un autoturism, fara a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. Fata…

- Un tanar din Sasciori este cercetat penal dupa ce a produs un accident rutier in timp ce conducea o motocicleta fara permis. A pierdut controlul vehiculului si s-a rasturnat pe sosea. Potrivit IPJ Alba, in 14 mai, in jurul orei 13.45, politistii rutieri din Sebes au intervenit pentru solutionarea unui…

- Ieri, 14 mai 2018, in jurul orei 13.45, politistii rutieri din Sebes au intervenit pentru solutionarea unui eveniment rutier, soldat cu pagube materiale, produs de strada Vanatorilor din municipiu. Un tanar de 22 de ani, din comuna Sasciori, in timp ce circula cu o motocicleta, a pierdut controlul asupra…

- La data de 14 mai a.c., in jurul orei 13.45, politistii rutieri din Sebes au intervenit pentru solutionarea unui eveniment rutier, soldat cu pagube materiale, produs de strada Vanatorilor din municipiu. Un tanar de 22 de ani, din comuna Sasciori, in timp ce circula cu o motocicleta, a pierdut controlul…

- Vineri, 12 mai 2018, in jurul orei 01:00, politistii rutieri din Sebes, in timp ce actionau pe strada Calarasi din municipiu, l-au depistat pe un barbat de 52 de ani, din comuna Daia Romana, in timp ce circula cu un moped, fara a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. In…