- In urma cu doua zile, o femeie in varsta de 52 de ani din localitatea bistrițeana Viile Tecii a sesizat poliția despre faptul ca a fost victima infracțiunii de viol, in timp ce se afla pe raza municipiului Bistrița. In urma investigațiilor, la scurt timp, polițiștii au identificat doua persoane banuite…

- Un barbat in varsta de 25 de ani, din Vanatori, a fost condamnat la inchisoare cu executare pentru viol, la finele saptamanii trecute, alaturi de acesta fiind implicat in dosar și un adolescent minor. Fapta pentru care au fost judecați cei doi dateaza de cațiva ani, victima acestora fiind minora la…

- Polițiștii din cadrul Poliție orașului Beclean au fost sesizați duminica de un barbat de 47 de ani, din localitate, cu privire la faptul ca un caine proprietatea sa, folosit la paza unei turme de ovine, a fost impușcat in extravilanul localitații Figa. Conform IPJ Bistrița-Nasaud, la locul producerii…

- Un minor in varsta de 16 ani din comuna Letca Noua, judetul Giurgiu, este cercetat penal dupa ce a fost implicat intr-un eveniment rutier in timp ce conducea un autoturism fara a poseda permis de conducere, iar politistii au constatat ca avea montate pe autoturism placute de inmatriculare ale altui…

- Elicopterul SMURD a fost solicitat miercuri dimineața sa intervina in zona localitații bistrițene Valea Mare, unde un barbat a suferit o accidentare la un picior in timp ce lucra cu drujba. Potrivit ISU Bistrița-Nasaud, incidentul s-a produs intr-o zona greu accesibila, spre locul solicitarii fiind…

- Polițiștii Compartimentului Rutier din cadrul Poliției orașului Beclean au intervenit luni la un accident de circulație produs in localitatea bistrițeana Coldau, la intersecția Drumului Național 17 cu Drumul Național 17D. Conform IPJ Bistrița-Nasaud, un autotren condus de un barbat de 57 de ani din…

- Polițiștii Secției 1 Poliție Rurala Bistrița au intervenit duminica la un eveniment rutier semnalat pe Drumul Național 15A pe raza localitații Galații Bistriței. Conform IPJ Bistrița-Nasaud, un autoturism condus de o femeie de 50 de ani din Mijlocenii Bargaului, in timp ce se deplasa pe direcția Reghin…