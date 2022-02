Stiri pe aceeasi tema

- La data de 21 ianuarie 2022, in jurul orei 06.30, pe DJ 107B, in localitatea Coșlariu, o femeie, de 42 de ani, din Coșlariu, in timp ce conducea un autoturism a intrat in coliziune cu un autobuz, condus de un barbat, de 39 de ani, din comuna Mihalț.In urma accidentului rutier conducatoarea auto a suferit…

- O tragedie de nedescris a avut loc pe DJ 204E, la ieșire din Panciu spre Haret, unde un pieton care circula pe marginea unui drum județean a murit dupa ce a fost acroșat de doua mașini care, in incercarea de a-l evita, s-au ciocnit. Din primele cercetari, in accident au fost implicate o mașina și o…

- Articolul Cum a atras atenția poliției un comerciant care transporta petarde și artificii inainte sa obțina autorizațiile necesare se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Graba l-a bagat in bucluc pe un tanar afacerist din Buzau. El s-a ales cu dosar penal dupa ce a fost prins transportand o mare…

- Disperat ca nu reușește sa obțina permisul (era la a patra incecrare), un tanar giurgiuvean a incercat sa fraudeze examenul folosind mijloace tehnice audio (gasite lipite pe corp). Incercarea nu i-a adus mult-visatul permis de conducere, ci un dosar penal. Instituția Prefectului – in subordinea careia…

- Cel putin 3 raniti, dupa o explozie puternica in Munchen. Bomba din Al Doilea Razboi Mondial, detonata langa gara Cel putin trei persoane au fost ranite in urma unei explozii puternice. Incidentul a avut loc miercuri, in apropierea unei statii de tren din orasul german Munchen, au anuntat autoritatile.…

- La data de 26 noiembrie, in cursul serii, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul ca, la un local de pe strada Horea are loc un eveniment privat, nefiind respectate prevederile legale. In interiorul localului au fost identificate 57 de persoane…

- Clipe de groaza sambata pentru o femeie trecuta de 50 de ani. Aceasta a fost violata de doi baieți, pe o strada din Bistrița. Unul era minor. O femeie trecuta de 50 de ani, din Viile Tecii, se afla sambata in Bistrița. La un moment dat, pe strada Ion Minulescu, femeia a fost ”atacata” de doi baieți,…

- Tragedia s-a produs astazi, la ora 10.45, la Spitalul Județean de Urgența Ploiești. Deocamdata, nu se cunoaște motivul gestului extrem la care a recurs pacientul.Conform IPJ Prahova, ”polițiștii din cadrul Poliției municipiului Ploiești au fost sesizați prin apel 112 despre faptul ca un barbat in varsta…