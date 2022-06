Minor de 17 ani, dispărut de luni dimineață In data de 27 iunie 2022, in jurul orei 10:00, politistii din cadrul Poliției Orașului Petrila au fost sesizati de o femeie din localitate cu privire la faptul ca, in data de 27 iunie 2022, in jurul orei 07:00, fiul sau, LEAHU SAMUEL CORNELIU, in varsta de 17 ani, din Petrila, a plecat voluntar de la domiciliu și nu a mai revenit. La momentul plecarii voluntare, minorul purta urmatoarele accesorii de vestimentație: pantaloni jeans de culoare albastra, pantofi sport de culoare neagra, tricou de culoare neagra, ochelari de soare. Minorul prezinta urmatoarele semnalmente: 1.80 m.… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

