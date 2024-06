Stiri pe aceeasi tema

- F. T. La sfarșitul saptamanii, efective din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean (IJJ) Prahova au surprins un barbat in timp ce descarca deșeuri dintr-o autoutilitara pe raza localitații Stejaru (zona Chechereț) – comuna Brazi. „Persoana in cauza – informeaza jandararmeria prahoveana – a fost…

- Un minor de 17 ani ar fi plecat voluntar dintr-un centru de plasament din Cluj-Napoca și nu s-a mai intors. Polițiștii l-au gasit intr-un alt oraș, la aproximativ 450 de km distanța. La data de 24 aprilie, Poliția municipiului Cluj-Napoca – Secția 5 Poliție a fost sesizata despre faptul ca, in cursul…

- Jandarmii dambovițeni au depistat, miercuri, in apropierea unui centru comercial din Targoviște, doi barbați care pretindeau ca sunt surdomuți și solicitau bani trecatorilor, sub pretextul ca lucreaza la o fundație de caritate. Un echipaj al Inspectoratului de Jandarmi Județean Dambovița, aflat in misiune…

- Jandarmii clujeni aflați in misiune au depistat in weekend trei barbați asupra carora s-au gasit 15 bucați de cristale care conțineau o substanța de culoare alba. „Pe parcursul weekendului trecut, echipaje de jandarmerie aparținand Inspectoratului de Jandarmi Județean Cluj, aflate in misiune de asigurare…

- Un minor de 16 ani a fugit din nou dintr-un centru de plasament din Caracal, dupa ce pe 14 martie a plecat din nou și a fost gasit. Aseara, polițiștii din Caracal au fost sesizați ca minorul Alexandru Ionuț Mustața a plecat voluntar de la CSRC Sfantul Nicolae, din Caracal. Acesta nu a mai revenit. Semnalmente:…

- Inaintea meciului de marti dintre Corvinul și CFR Cluj, din sferturile de finala ale Cupei Romaniei, jandarmii au gasit materiale pirotehnice ascunse intr-o groapa sapata de suporteri pe stadionul din Hunedoara, relateaza Agerpres.Potrivit Jandarmeriei Romane, groapa a fost sapata in dreptul sectorului…

- Ieri, 26.03.2024, in jurul orei 23:00, jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judetean Constanta, aflati in timpul unei misiuni de patrulare in orasul Cernavoda, au observat un tanar al carui comportament le a atras atentia. Potrivit unui comunicat de presa pus la dispozitie de reprezentantii…

- Copila din Darabani gasita in parcul Mihai Eminescu. A fugit de familie și a cerut internarea intr-un centru de plasament Polițiștii locali de la Botoșani au anunțat astazi ca in data de 23.03.2024, in jurul orei 12:00, in parcul Mihai Eminescu a fost gasita o minora in varsta de 15 ani, care a parasit…