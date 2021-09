Minor de 15 ani, înjunghiat de un băiat de aceeaşi vârstă Politistii din Bailesti au dispus retinerea unui minor de 15 ani, din localitate, cercetat pentru lovire sau alte violente. Potrivit oamenilor legii, luni seara, suspectul a injunghiat un tanar de aceeasi varsta. Incidentul a avut loc pe o strada din municipiul Bailesti. Luni, un alt minor de 15 ani, din Craiova, care i-a taiat gatul unui tanar de 21 de ani, a fost arestat preventiv pentru tentativa de omor. Politistii doljeni au fost sesizati despre agresiune de medicii spitalului din Bailesti, unde a fost dus un tanar de 15 ani, care prezenta mai multe plagi injunghiate. In urma cercetarilor,… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

