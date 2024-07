Minor de 15 ani, după gratii pentru uciderea verişoarei sale Judecatorii de la Tribunalul Dolj au dispus prelungirea mandatului de arestare emis pe numele unui minor de 15 ani, acuzat de omor calificat. Potrivit anchetaorilor, acesta ar fi ucis o fetita de 2 ani si 5 luni, data disparuta pe 27 mai. Trupul neinsufletit al copilei a fost gasit a doua zi, in apropierea casei parintilor. Medicii legisti au stabilit ca fetita a fost injunghiata si strangulata. Pe hainele minorului de 15 ani au fost gasite urme de sange, iar in urma unei expertize genetice s-a stabilit ca sangele era al fetitei ucise. Inculpatul a fost arestat preventiv pe 30 mai. Pe data de… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

