Minor de 13 ani, plecat de acasă - Poliţia cere ajutorul populaţiei, pentru găsirea lui Politia a fost sesizata la data de 28 mai, in jurul orei 15.00, cu privire la faptul ca, la data de 27 mai, in jurul orei 18.00, CSABOI GHEORGHE IOAN LIVIU, de 13 de ani, din municipiul Cluj-Napoca a plecat de la domiciliu si nu s-a mai intors, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro va prezinta stirile din spatele… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul Patrick Vieira, de la Crystal Palace, nu se va confrunta cu nicio actiune in justitie dupa altercatia sa de joia trecuta cu un suporter al lui Everton, informeaza lequipe.fr, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Politia britanica a anuntat joi ca a finalizat ancheta in ce priveste petrecerile desfasurate la resedinta oficiala din Downing Street a prim-ministrului Boris Johnson in perioada lockdown-urilor din timpul pandemiei, fiind emise in total 126 de amenzi, transmite Reuters. Fii la curent cu…

- Un barbat de 38 de ani, din Cluj-Napoca, care consumase alcool si avea permisul de conducere anulat, a fost prins de politistii clujeni dupa ce l-au urmarit cu motocicletele pentru ca acesta nu a oprit la semnalul lor. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Politia de Frontiera anunta ca 7.236 de cetateni ucraineni au intrat vineri in Romania, in scadere cu 12,4% fata de ziua precedenta, conform news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Medicul Sorin Oprescu a fugit din țara de acum doua saptamani. Acesta a ieșit din țara prin Vama Giurgiu, acum doua saptamani, conform Romania TV. Oprescu s-ar afla in Austria, unde locuiește fiul sau, insa e greu de crezut ca acesta s-ar ascunde acolo unde se știe ca poate fi gasit. Fii la…

- Polițiștii au plecat de la casa Elenei Udrea. Fostul ministru al Turismului, condamnat la șase ani de detenție in dosarul Gala Bute, nu era acasa. Oamenii legii au mers sa o ridice sa o duca la penitenciar. Udrea va fi data in urmarire naționala și mai apoi internaționala daca nu se preda la poliție…

- Poliția a mers acasa la Elena Udrea, pentru a o ridica și a o duce la penitenciar. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica de confidențialitate …

- Politia de Frontiera anunta joi dimineata ca 8.650 de cetateni ucraineni au intrat in tara miercuri, in crestere cu 4,7% fata de ziua precedenta, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…