- Un copil de 10 ani din comuna Calarasi, judetul Dolj, este cautat de politisti, jandarmi si voluntari din localitate.Baiatul a plecat joi de acasa la joaca, cu bicicleta, si nu s a mai intors.In noaptea de 15 iulie, politistii din cadrul Politiei orasului Dabuleni au fost sesizati prin apel de urgenta…

- Un minor de 10 ani, din comuna Calarași, a disparut de acasa, ieri dupa amiaza, iar familia a sesizat Poliția Dabuleni prin apel de urgența 112. Tatal baiatului, de 35 de ani, din comuna Calarași, a anunțat ca Adrian Ionuț Velcea, fiul sau, a plecat, in jurul orei 14.00, cu bicicleta pentru a se juca…

- Echipa clujeana a caștigat meciul al patrulea al finalei cu CSO Voluntari, scor 85-74 și s-a impus cu 3-1 la general, reușind sa cucereasca cel de-al doilea titlu consecutiv in Liga Naționala.

- Jucatorii U-BT Cluj-Napoca s-au intors acasa dupa ce au caștigat in meciul de la Voluntari și și-au pastrat titlul de campioana. „Studenții” au intrat cu cupa in Someș, cand au sosit in oraș.

COMAN DARIUS FLORIN, in varsta de 16 de ani, din comuna Gilau, județul Cluj a plecat voluntar de la Liceul Tehnologic din Cluj-Napoca, la data de 20 mai, in jurul orei 13.00 – 14.00 și nu a mai

- Orașul Mioveni va gazdui, in perioada 13-15 mai, etapa finala a Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar 2022 la disciplina oina, pentru fete și baieți din ciclul gimnazial. Organizatorii evenimentului sunt Inspectoratul Școlar Județean Argeș, Școala Gimnaziala „George Toparceanu” Mioveni și Primaria…

- In data de 05 mai 2022, polițisti din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 4, cu sprijinul Inspectoratului de Poliție al Județului Ialomița, au pus in aplicare 8 mandate de aducere, in Bucuresti și județele Ialomița…

L-ați vazut? Copil de 13 ani din comuna Mihalț, cautat de familie și polițiști. A plecat de acasa și nu s-a mai intors Polițiștii din Alba cauta un minor care a plecat de la domiciliu și nu a mai revenit.