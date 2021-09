Stiri pe aceeasi tema

- La data de 25 septembrie a.c., in jurul orei 17:45, polițiștii din cadrul Biroului Rutier Ploiești au fost sesizați despre faptul ca pe raza comunei Valea Calugareasca, a avut loc un accident rutier. Deplasați la fața locului au constatat faptul ca un minor in varsta de 5 ani, in timp ce se plimba cu…

- Alpinistul care a suferit rani grave, vineri, dupa ce a cazut in timp ce se se afla la escalada cu un prieten in Hornul Mare din peretele Costilei, in masivul Bucegi, a fost recuperat de salvatori dupa o operatiune care a durat circa opt ore, el fiind transportat cu elicopterul la Spitalul Floreasca…

- Un barbat care a cazut in gol aproximativ 30 de metri pe un traseu montan de pe Piatra Craiului a fost evacuat, marti, cu un elicopter SMURD-IGAV la o unitate medicala, dupa ce a fost ajutat de salvamontistii din Zarnesti. Conform Dispeceratului National Salvamont, barbatul era bine echipat si avea…

- UPDATE: Polițiștii din Calafat au fost sesizați prin apel 112 ca pe raza localitații Moțaței, la intersecția DJ 561 A cu DN 56, a avut loc un accident rutier. Din primele cercetari efectuate de polițiștii, a reieșit faptul ca un autoturism condus de un barbat de 42 de ani, din Strehaia, a intrat in…

- Polițiștii orașului Berbești au fost sesizați, astazi prin apel 112, de catre o femeie, ca, un patul ar fi cazut de pe un suport metalic, iar trei persoane au fost ranite. Din primele verificari s-a stabilit faptul ca, in timp ce se incarcau cereale intr-un patul, acesta ar fi cazut peste cele 3 persoane,…

- Un barbat care se plimba cu bicicleta pe dealul Mamut s-a dezechilibrat și a cazut. A fost transportat la spital, pentru ingrijiri La data de 6 august 2021, in jurul orei 21.30, pe strada Mamut Bicycle Path, din Alba Iulia, un barbat, de 37 de ani, din municipiu, in timp ce se deplasa pe o bicicleta,…

- Luni, la ora 20.09, polițiștii au intervenit la un accident rutier produs pe strada Baleni din Saliștea de Sus. La fața locului au constatat faptul ca un barbat de 62 de ani din oraș a condus un moped neinmatriculat, fara sa dețina permis de conducere. Acesta la un moment dat s-a dezechilibrat și a…

- Un camion a fost lovit de un tren de marfa, miercuri, 30 iunie, in zona Timiș-Triaj, din municipiul Brașov, noteaza site-ul Mytex.ro. Șoferul a primit ingrijiri medicale la fața locului și a fost dus la spital. Doi barbați, personal CFR, au refuzat internarea.In urma impactului, camionul s-a rasturnat…