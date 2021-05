Minor arestat pentru comiterea mai multor infracţiuni Judecatorii din Bailesti au dispus arestarea preventiva a unui minor de 16 ani, acuzat de comiterea mai multor infractiuni de furt. Suspectul este acuzat si ca a furat doua autoturisme pe care le-a condus prin Bailesti. Potrivit oamenilor legii, minorul este cercetat pentru comiterea a trei infractiuni de furt calificat, doua de furt in scop de folosința și doua de conducere fara permis. Toate faptele ar fi fost comise in cursul lunii mai. „Din cercetarile efectuate de politisti, s-a stabilit faptul ca in noaptea de 10 spre 11 mai, tanarul ar fi patruns in locuința persoanei vatamate, de unde… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

