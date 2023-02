Minor arestat după ce a violat un băiat de şapte ani Un minor din Petrila a violat un baiat mai mic in timpul unei vizite la domiciliul acestuia. Mama celui din urma a reclamat incidentul la politie. Duminica, Poliția Orașului Petrila a fost sesizata de o femeie din localitate cu privire la faptul ca fiul acesteia, in varsta de doar sapte ani, ar fi fost violat […] Articolul Minor arestat dupa ce a violat un baiat de sapte ani a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

