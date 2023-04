Stiri pe aceeasi tema

- Infrangerea de pe teren propriu cu FC Botoșani (0-2) le-a taiat elanul celor de la UTA in incercarea de a parasi locurile fierbinți din subsolul clasamentului. Inaintea meciului impotriva Chindiei, antrenorul Laszlo Balint și mijlocașul Desley Ubbink au vorbit despre situația aradenilor. Chindia - UTA…

- Toți oamenii pacatuiesc, iar uneori tentațiile pot fi atat de mari incat ar putea sa ne duca pe carari greșite. Simți ca nu mai ești iubita de partenerul tau de viața? Playtech Știri iți prezinta rugaciunea puternica pentru femeile inșelate. Daca o rostești de fiecare data cand ai nevoie, poate sa aiba…

- Radu Valcan a transmis un mesaj tranșant in mediul online dupa ce a asistat la un eveniment ingrijorator pe holul spitalului. Prezentatorul TV a rabufnit și a oferit mai multe detalii pe Instastory.

- Ovidiu Herea (37 de ani) crede ca Edward Iordanescu greșește cand nu cheama jucatorii cei mai buni la naționala indiferent de varsta lor. Romania va juca in martie cu Andorra și Belarus, in preliminariile Campionatului European din 2024 Emisiunea „Prietenii lui Ovidiu” este difuzata in fiecare saptamana,…

- „Astazi este 1 Martie si as vrea sa incep prin a ma adresa doamnelor si domnisoarelor. Va urez sa aveti o primavara frumoasa, cu impliniri si cu multa sanatate! Imi face o deosebita placere sa deschid acest eveniment dedicat implicarii femeilor in promovarea sustenabilitatii. Stimate doamne, Aveti o…

- Cine i-a pus gand rau Francescai Ilie?! Cantareața a tacut o buna perioada de timp, dar de data aceasta nu a mai putut rezista și și-a varsat amarul pe rețelele de socializare. Bineințeles, reporterii de la Spynews.ro, cel mai tare site de știri mondene din țara, au contactat-o pe frumoasa artista pentru…

- Cu mai puțin de patru luni inaintea preluarii funcției de premier, președintele PSD, Marcel Ciolacu, anunța unele masuri pe care PSD le va adopta, imediat dupa preluarea mandatului. Intr-o postare pe Facebook, liderul social-democrat vorbește despre masuri concrete de care economia romaneasca are neaparata…