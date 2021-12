Stiri pe aceeasi tema

- Balonul de Aur nu poate fi luat in serios daca Zlatan Ibrahimovic nu l-a castigat niciodata, a declarat Mino Raiola, unul dintre cei mai influenti agenti de jucatori din lumea fotbalului, citat de TuttoMercatoWeb, potrivit Agerpres. "Balonul de Aur? Eu nu pot sa-l iau in serios", a afirmat…

- Zlatan Ibrahimovic, atacantul echipei de fotbal AC Milan, a declarat pentru Radio Deejay ca nu stie de ce nu a castigat Balonul de Aur, anunța Agerpres. "De ce nu am castigat niciodata Balonul de Aur? Nu stiu, nu depinde de mine. Eu joc fotbal. Depinde cum vad altii lucrurile. Acum a castigat…

- Fostul mare fotbalist brazilian Pele a revenit in spital ca sa continue tratamentul cu chimioterapie pentru o tumora de colon, a anuntat miercuri clinica din Sao Paulo, unde a fost internat mai multe saptamani in luna septembrie, transmite AFP. Spitalul Albert Einstein a precizat in raportul sau medical…

- Zlatan Ibrahimovic (40 de ani), atacantul celor de la Milan, a oferit un interviu amplu in presa italiana in care a vorbit despre victoria lui Messi in fața lui Lewandowski pentru „Balonul de Aur”, dar și care este fotbalistul pe care acesta il considera cel mai bun din istorie. ...

- Adrian Mutu (42 de ani) a vorbit despre gala Balonului de Aur, acolo unde Lionel Messi a caștigat al 7-lea sau trofeu din cariera. Fostul internațional roman spune ca nu s-a gandit niciodata la caștigarea Balonului de Aur. Mutu e de parere ca argentianul a avut evoluții foarte bune și a meritat sa caștige…

- Lionel Messi a castigat Balonul de Aur, acesta fiind al saptelea trofeu pentru el, record absolut in fotbal. Scriitorul și gazetarul Cristian Tudor Popescu se intreaba retoric daca nu cumva e vorba de un aranjament politic la mijloc. CTP susține ca argentinianul n-ar fi meritat Balonul de Aur; el…

- PSG a invins, sambata, pe teren propriu, cu scorul de 3-1, echipa FC Nantes, in etapa a 14-a a campionatului francez. Au marcat: Mbappe ‘2, Appiah ’82 (a), Messi ’87 / Kolo Muani ’76. Cel care a caștigat 6 Baloane de Aur a stabilit scorul final cu un șut splendid cu stangul de la 20 de metri dupa ce…