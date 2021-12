Stiri pe aceeasi tema

- O pereche de cizme și o papușa nu schimba viața unui copil, dar ii aduc o bucurie de moment. Intr-un interviu pentru Libertatea, Cornelia Butcovan, fondatoarea unui ONG din Baia Mare care ajuta copiii saraci din acea zona, spune ca valul de empatie de Craciun ar trebui sa fie cultivat și in alte luni…

- „Sunt mai multe masuri de relaxare luate de guvern, cum ar fi renunțarea la restricțiile de circulație din timpul nopții. Avem și acces pe baza de testare, nu doar de certificat Covid. Aceste masuri trebuie sa fie un prim pas in parteneriatul intre guvern și societatea civila. Efectele pandemiei nu…

- Astazi, 5 decembrie, incepand cu ora 17:00, in Baia Mare este mare sarbatoare. A fost inaugurat iluminatul festiv și s-au aprins luminile pe brazii din Centrul Vechi, Piața Revoluției și Parcul Mara din Baia Mare. Tot azi au fost deschise cele doua targuri de Craciun, cel din Centrul Vechi, respectiv…

- Președintele Consiliului Județean Maramureș, Ionel Bogdan, alaturi de primarul municipiului Baia Mare, de prefectul județului Maramureș, de parlamentari și de reprezentanți ai instituțiilor militarizate și deconcentrate au adus astazi un omagiu celor care au platit cu prețul vieții lor pentru libertatea…

- Filme si animatii de Craciun, un mix de episoade cu cei mai indragiti eroii ai copiilor si un episod special numit „Mickey si Minnie: O Dorinta de Craciun”, fac parte din grila lunii decembrie a posturilor Disney, conform news.ro. Disney Channel In saptamana dinaintea Craciunului, intre…

- Incet, incet se reiau activitațile cu care baimarenii erau obișnuiți. Din data de 10 decembrie ar urma sa avem, ca in fiecare an, un targ al brazilor de Craciun, care ar urma sa funcționeze in Piața Revoluției. Cei interesați vor putea sa iși cumpere bradul de Craciun la prețuri, zicem noi, acceptabile…

- Așa cum v-am obișnuit deja www.vasiledale.ro va prezinta in exclusivitate un caz extrem de șocant petrecut miercuri in Parcul Mara din municipiul Baia Mare. Un copilaș de 12 ani s-a ranit grav dupa ce s-a impiedicat intr-un fier ieșit din beton. In cadere baiețelul s-a lovit puternic de la cap de un…

- Inițiat de Asociația Origini Maramureș, Drumul Maramureșului are ca scop promovarea Maramureșului, dar mai ales a oamenilor din aceasta regiune. Este un traseu de lunga distanța, de tip circuit, cu peste 40 de trasee recomandate a fi parcurse la pas sau cu bicicleta. Proiectul iși propune sa aduca in…