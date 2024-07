Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul vrea sa inlocuiasca bugetarii cu inteligența artificiala. Peste o treime dintre funcționarii publici vor ieși la pensie in urmatorii 3 ani, iar statul cauta soluții. In lupta cu dosarul cu sina, contabilii ar putea fi primii care raman fara loc de munca. Dupa esecul cu robotul Ion, statul mai…

- UPDATE: Legea privind stabilirea salariilor minime europene a fost aprobata de Guvern, anunța Ministerul Muncii și Solidaritații Sociale. ”Guvernul a aprobat Legea privind stabilirea salariilor minime europene, prin care se asigura transpunerea in legislația naționala a Directivei (UE) 2022/2041 din…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, joi, ca Guvernul poate gasi ”soluții pentru structuri de personal mai suple” in cazul angajaților de la Guvern și Parlament care protesteaza nemulțumiți de creșterea salariala de 10% propusa de Ministerul Muncii. Premierul a anuntat ca Executivul aproba majorare…

- Minivacanța care s-a incheiat a adus un mare flux de turiști romani și straini pe litoralul romanesc, generand incasari impresionante pentru industria ospitalitații. Cel puțin 26 de milioane de euro s-au cheltuit in vacanța de 1 Mai și Paște. Conform calculelor Asociației Naționale a Agențiilor de Turism…

- In minivacanta de 1 Mai si Paste, operatorii Serviciul de Telecomunicatii Speciale (STS) au preluat si procesat 159.660 de apeluri primite la numarul de urgenta 112, iar aproape 60% dintre ele au reprezentat cazuri de urgenta, fiind transferate catre agentiile specializate de interventie. Cea mai incarcata…

- Saptamana viitoare vor fi precipitatii in majoritatea regiunilor. Conform prognozei anuntate vineri, in saptamana 13 – 20 mai, temperaturile se vor situa sub cele obisnuite in acest interval. Saptamana 06.05.2024 – 13.05.2024 Valorile termice vor fi apropiate de cele specifice pentru aceasta saptamana,…

- Peste 560 de blocuri din Bucuresti nu au iar apa calda, din cauza unor avarii la reteaua de termoficare, anunta Termoenergetica. Este vorba, mai exact, de 565 din cinci sectoare ale Bucurestiului care au ramas fara apa calda. Cele mai afectate sunt sectoarele 2 si 1. „Termenul afișat (30 aprilie/1 mai)…

- Meteorologii anunta ca, de 1 Mai si de Paste, temperaturile vor fi usor mai ridicate decat cele obisnuite in aceasta perioada, in cea mai mare parte a tarii. Ploi vor fi in regiunile sud-vestice, sudice si sud-estice. Saptamana 29.04.2024 – 06.05.2024 Cu exceptia regiunilor sudice unde temperaturile…