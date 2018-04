Minivacanta la spital

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa cele patru zile libere de Pasti 2018, urmatoarea minivacanta pentru unii angajati romani este de Rusalii, care in acest an sunt sarbatorite pe 27 mai. Vezi și URARI DE PASTE 2018: Mesaje și felicitari de Invierea Domnului. Transmite un gand bun celor dragi de Sarbatori Potrivit legislatiei in vigoare,…

- Doua persoane au avut nevoie de asistenta medicala de urgenta si apoi de transportul la spital, dupa ce au fost victimele unui accident ce a avut loc luni in zona mall-ulului din Sibiu. Din primele informatii se pare ca ar fi vorba despre doi muncitori care faceau lucrari de constructie pe santierul…

- Anuntati ca intr-o locuinta aflata intr-un bloc din Buzau s-a produs o deflagratie, salvatorii de la Inspectoratul local pentru Situatii de Urgenta Buzau au ajuns cu mai multe autospeciale la fata locului. Cadrele medicale au acordat primul-ajutor unui barbat, pe care l-au transportat la spital, in…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat decretul privind promulgarea Legii pentru completarea alin. (1) al art. 139 din Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, informeaza Administratia Prezidentiala. Potrivit legii adoptate, la articolul 139 alineatul (1) din Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, dupa…

- Daca tot va agasez in fiecare vara cu paispe – cinspe articole despre Mamaia, imi permit, pe o vreme in care te dor si mucii, sa scriu cateva randuri si despre Poiana Brasov. Incep cu amintiri intinse de la inceputul anilor 2000 pana spre 2010. Te stricai de ras cand apareau doamnele pe tocuri, ca […]…

- Consumul fizic de pe durata turneului, dar si efortul urias depus de Simona in ultimul act al competitiei australiene si-au spus cuvantul, iar romanca a fost dusa la spital, seara trecuta. Simona a ajuns pe mana medicilor din Melbourne. Un anunt in acest sens a fost facut pe contul de Twitter WTA insider,…

- De parca scandalul iscat la nivel național de cazul polițistului pedofil din București n-ar fi fost de ajuns, un alt caz vine sa ”impopoțoneze” situația deloc frumoasa in care se afla Poliția Romana. De aceasta data, scandalul a izbucnit in Salaj, la Șimleu Silvaniei, unde doi polițiști s-au luat la…

- Au trecut, fara voia lor, printr-un episod inspaimantator, care i-a trimis pe mana medicilor. Doi caini scapati dintr-o curte din Iasi au semanat groaza in cale. Au atacat in prima faza o fata, pe care au muscat-o, iar apoi si pe cei doi barbati care au sarit sa o ajute pe tanara sa scape din […] O…